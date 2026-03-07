В воскресенье, 8 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».

Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Полесье» с 36 очками идет третьим в чемпионате Украины. «Динамо» удалось набрать 32 балла и расположиться четвертым.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

