Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 14:45 | Обновлено 07 марта 2026, 15:19
Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 19-го тура УПЛ состоится 8 марта в 18:00 по Киеву

ФК Динамо

В воскресенье, 8 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и киевское «Динамо».

Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

«Полесье» с 36 очками идет третьим в чемпионате Украины. «Динамо» удалось набрать 32 балла и расположиться четвертым.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Полесье – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.43 для «Полесья» и 3.05 для «Динамо». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
