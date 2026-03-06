Нападающий Челси: «Это был вечер, о котором я мог только мечтать»

Нападающий «Челси» Жоао Педро поделился эмоциями после матча 29-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы» (4:1). В этой встрече бразильский форвард оформил свой дебютный хет-трик в составе лондонцев.

«Это был вечер, о котором я мог только мечтать. С момента перехода в «Челси» я грезил о таких мгновениях: выйти в составе гранда и забить трижды. Лучшей ночи для моего первого хет-трика невозможно и придумать.

Нам необходимо сохранять заданный темп. Я живу здесь своей мечтой и безмерно благодарен каждому, кто поддерживал меня на этом пути. Считаю, что сегодня мы сработали идеально.

Когда команда действует так слаженно, у меня всегда возникают возможности для взятия ворот. Все парни были на высоте. Это особенный день – каждый выложился на максимум. Впереди у нас еще девять поединков, и мы продолжим сражаться за попадание в топ-4.

Мои голы – это результат того, что я оказывался в нужное время в нужном месте. Именно этого команда от меня и ожидает. Забитые мячи всегда имеют значение.

Что касается празднования, то я исполнил небольшую самбу перед фанатами. Рис [Джеймс] попросил меня об этом, ведь сегодня особенный день!» – передает слова Жоао Педро официальный портал «Челси».