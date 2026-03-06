Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Челси: «Это был вечер, о котором я мог только мечтать»
Англия
06 марта 2026, 02:44 |
29
0

Нападающий Челси: «Это был вечер, о котором я мог только мечтать»

Жоао Педро поделился эмоциями после матча против Астон Виллы

06 марта 2026, 02:44 |
29
0
Нападающий Челси: «Это был вечер, о котором я мог только мечтать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Челси» Жоао Педро поделился эмоциями после матча 29-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы» (4:1). В этой встрече бразильский форвард оформил свой дебютный хет-трик в составе лондонцев.

«Это был вечер, о котором я мог только мечтать. С момента перехода в «Челси» я грезил о таких мгновениях: выйти в составе гранда и забить трижды. Лучшей ночи для моего первого хет-трика невозможно и придумать.

Нам необходимо сохранять заданный темп. Я живу здесь своей мечтой и безмерно благодарен каждому, кто поддерживал меня на этом пути. Считаю, что сегодня мы сработали идеально.

Когда команда действует так слаженно, у меня всегда возникают возможности для взятия ворот. Все парни были на высоте. Это особенный день – каждый выложился на максимум. Впереди у нас еще девять поединков, и мы продолжим сражаться за попадание в топ-4.

Мои голы – это результат того, что я оказывался в нужное время в нужном месте. Именно этого команда от меня и ожидает. Забитые мячи всегда имеют значение.

Что касается празднования, то я исполнил небольшую самбу перед фанатами. Рис [Джеймс] попросил меня об этом, ведь сегодня особенный день!» – передает слова Жоао Педро официальный портал «Челси».

По теме:
Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения игроку Челси
Челси и Ман Сити соревнуются за молодого таланта Баварии
Безумный первый тайм. Пятое фиаско подряд: Тоттенхэм уступил Кристал Пэлас
Жоао Педро Жункейра Челси Астон Вилла Английская Премьер-лига Рис Джеймс
Михаил Олексиенко Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Футбол | 05 марта 2026, 07:01 11
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал

Француз может в третий раз возглавить мадридский клуб

Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05 марта 2026, 08:10 11
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»

Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами

ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
Футбол | 06.03.2026, 00:12
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, Airpods и PS5 Pro!
Футбол | 06.03.2026, 02:44
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, Airpods и PS5 Pro!
Шестая неделя Битвы редакций. Борьба за фрибеты, Airpods и PS5 Pro!
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05.03.2026, 08:36
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 19
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
04.03.2026, 07:26 11
Футбол
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 3
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем