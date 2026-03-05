Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 марта 2026, 05:53 | Обновлено 05 марта 2026, 05:54
Тренер Челси – о победе и противоречивом эпизоде ​​в матче с Астон Виллой

Лиам Росеньор прокомментировал результат игры в 29-м туре АПЛ

Тренер Челси – о победе и противоречивом эпизоде ​​в матче с Астон Виллой
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу над «Астон Виллой» (4:1) в 29-м туре АПЛ.

«Отличный вечер для нас. По ходу встречи пришлось перестраиваться и реагировать на ситуацию. Не понимаю, почему не был назначен пенальти за фол на Джеймсе. Это стало еще одним испытанием, и меня радует, как команда с ним справилась.

Жоао Педро стал действовать увереннее. Его гол левой ногой получился великолепным, но мне особенно понравилось, что два мяча он забил в одно касание – это показатель правильного выбора позиции.

Команда проявила зрелость и показала качество. Нам есть куда прогрессировать, однако сегодняшний настрой и характер по-настоящему впечатлили.

Эта победа будет иметь значение только в том случае, если мы подтвердим ее в следующих матчах. Если продолжим играть так же, сможем рассчитывать на высокое место», – сказал Росеньор.

