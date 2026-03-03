Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Михаил опроверг Вацко информацию, что хочет судиться с УАФ
Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне игры.
Ранее сообщалось, что юридическая команда Мудрика уже подала иск против УАФ за якобы введение ему запрещенных препаратов без согласия футболиста в лагере сборной Украины.
Однако, как отметил Виктор Вацко, эта информация не соответствует действительности – Мудрик в личной беседе с журналистом опроверг это.
Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.
