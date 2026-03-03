Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне игры.

Ранее сообщалось, что юридическая команда Мудрика уже подала иск против УАФ за якобы введение ему запрещенных препаратов без согласия футболиста в лагере сборной Украины.

Однако, как отметил Виктор Вацко, эта информация не соответствует действительности – Мудрик в личной беседе с журналистом опроверг это.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.