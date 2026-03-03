Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 марта 2026, 21:02 | Обновлено 03 марта 2026, 22:04
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление

Михаил опроверг Вацко информацию, что хочет судиться с УАФ

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне игры.

Ранее сообщалось, что юридическая команда Мудрика уже подала иск против УАФ за якобы введение ему запрещенных препаратов без согласия футболиста в лагере сборной Украины.

Однако, как отметил Виктор Вацко, эта информация не соответствует действительности – Мудрик в личной беседе с журналистом опроверг это.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 поединка, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

допинг дисквалификация сборная Украины по футболу чемпионат Англии по футболу суд судебный иск Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола Виктор Вацко
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Сообщить об ошибке

