Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола. Окружение игрока считает, что запрещенные вещества попали в его кровь в лагере сборной Украины

Как отмечает источник, юридическая команда Михаила Мудрика также подала иск против сборной Украины по футболу за введение украинскому игроку запрещенных веществ без его согласия.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.