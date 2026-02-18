Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
18 февраля 2026, 22:20
Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться

В команде футболиста считают, что это произошло в лагере сборной Украины

Мудрик нашел виновного в попадании допинга в кровь и будет судиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола. Окружение игрока считает, что запрещенные вещества попали в его кровь в лагере сборной Украины

Как отмечает источник, юридическая команда Михаила Мудрика также подала иск против сборной Украины по футболу за введение украинскому игроку запрещенных веществ без его согласия.

Последний матч за лондонский клуб футболист провел 28 ноября 2024 года в Лиге конференций против «Хайденхайма», где отличился голом. За «Челси» Мудрик провел 73 матча, забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.

допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси суд сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Iigor6583
Цей даун мудрик вже задовбав. Наркоман хоче перекинути провину на збірну. Тупа непотріб.
