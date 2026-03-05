4 марта лондонский Челси разгромил Астон Виллу в выездном матче 29-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 4:1.

Встреча прошла на стадионе Вилла Парк в городе Бирмингем. Хет-трик в составе пенсионеров оформил Жоао Педро.

Еще один гол в составе синих забил Коул Палмер, а для вилланов единственный мяч положил Дуглас Луиз.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Астон Вилла – Челси – 1:4

Голы: Дуглас Луиз, 2 – Жоао Педро, 35, 45+6, 64, Палмер, 55

Видеообзор матча