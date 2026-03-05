04.03.2026 21:30 – FT 1 : 4
Англия05 марта 2026, 06:31 | Обновлено 05 марта 2026, 06:41
Астон Вилла – Челси – 1:4. Хет-трик Жоао Педро. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2025/26
4 марта лондонский Челси разгромил Астон Виллу в выездном матче 29-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 4:1.
Встреча прошла на стадионе Вилла Парк в городе Бирмингем. Хет-трик в составе пенсионеров оформил Жоао Педро.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Еще один гол в составе синих забил Коул Палмер, а для вилланов единственный мяч положил Дуглас Луиз.
АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта
Астон Вилла – Челси – 1:4
Голы: Дуглас Луиз, 2 – Жоао Педро, 35, 45+6, 64, Палмер, 55
Видеообзор матча
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Алехандро Гарначо.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси), асcист Жуан Педро.
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Энцо Фернандес.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Мало Гюсто.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла), асcист Леон Бэйли.
