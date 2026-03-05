Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла – Челси – 1:4. Хет-трик Жоао Педро. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Астон Вилла
04.03.2026 21:30 – FT 1 : 4
Челси
Англия
05 марта 2026, 06:31 | Обновлено 05 марта 2026, 06:41
91
0

Астон Вилла – Челси – 1:4. Хет-трик Жоао Педро. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура АПЛ 2025/26

Астон Вилла – Челси – 1:4. Хет-трик Жоао Педро. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта лондонский Челси разгромил Астон Виллу в выездном матче 29-го тура АПЛ 2025/26 со счетом 4:1.

Встреча прошла на стадионе Вилла Парк в городе Бирмингем. Хет-трик в составе пенсионеров оформил Жоао Педро.

Еще один гол в составе синих забил Коул Палмер, а для вилланов единственный мяч положил Дуглас Луиз.

АПЛ 2025/26. 29-й тур, 4 марта

Астон Вилла – Челси – 1:4

Голы: Дуглас Луиз, 2 – Жоао Педро, 35, 45+6, 64, Палмер, 55

Видеообзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Алехандро Гарначо.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси), асcист Жуан Педро.
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Энцо Фернандес.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Мало Гюсто.
2’
ГОЛ ! Мяч забил Дуглас Луис (Астон Вилла), асcист Леон Бэйли.
Астон Вилла Челси Астон Вилла - Челси видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Коул Палмер Жоао Педро Жункейра хет-трик Дуглас Луис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
