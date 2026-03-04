Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Астон Вилла
04.03.2026 21:30 - : -
Челси
Англия
04 марта 2026, 10:43 |
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 29-го тура АПЛ начнется 4 марта в 21:30 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Челси».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Астон Вилла – Челси
Смотреть трансляцию
По теме:
Борнмут – Брентфорд – 0:0. Ярмолюк появился во втором тайме. Видеообзор
Ливерпуль повторил самый плохой результат в АПЛ за последние 10 сезонов
Манчестер Сити – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Астон Вилла Челси Астон Вилла - Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
