Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 29-го тура АПЛ начнется 4 марта в 21:30 по киевскому времени
В среду, 4 марта, состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Челси».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Астон Вилла – Челси
|
