В среду, 4 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Астон Вилла

Довольно неплохой сезон проводит команда, хотя в последних играх она ощутимо сдала. В общей сложности, за 28 поединков Премьер-лиги бирмингемцам удалось набрать 51 очко, благодаря которым они находятся на 4 месте турнирной таблицы. И от 2-й, и от 7-й позиции клуб отделяет 8 баллов. В Кубке Англии «Астон Вилла» вылетела от «Ньюкасла» на стадии 1/16 финала.

В Лиге Европы англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где их будет ждать противостояние с «Лиллем».

Челси

Далеко не самые стабильные результаты показывают лондонцы в текущем сезоне. За 28 игр чемпионата Англии «синие» набрали 45 зачетных пунктов, которые пока разрешают им находиться на 6-й позиции общего зачета. Расстояние от топ-4 сейчас составляет 6 баллов. В Кубке Англии «Челси» смог дойти уже до 1/8 финала, где его ждет матч против «Рексхема».

До такой же стадии дошел клуб и в Лиге чемпионов – там его ждет противостояние с действующими обладателями турнира, «ПСЖ».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. У каждого клуба есть по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

В последних 6-х матчах «Челси» победил всего дважды.

«Астон Вилла» в свою очередь имеет только 1 победу за 6 предыдущих поединков.

В предыдущих 9 матчах «Челси» лишь раз сохранил ворота сухими.

За 7 последних поединков «Астон Вилла» также имеет только 1 клиншит.

Прогноз

У коллективов не лучшие показатели по пропущенным голам в последних матчах, поэтому я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.58 по линии БК betking).