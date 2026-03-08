«Все только начинается»: Михайличенко – о матче с Динамо и целях в УПЛ

Сегодня, 8 марта состоится центральный матч 19-го тура в украинской Премьер-лиге. В Житомире встретятся «Полесье» (третье место) и «Динамо» (четвертое). В составе хозяев на поле наверняка выйдет Богдан Михайличенко, который играет ключевую роль в тактических построениях Руслана Ротаня. Причем, крайний защитник житомирян является воспитанником столичного клуба.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Михайличенко рассказал о готовности его команды к этому противостоянию, о планах «Полесья» на чемпионат и предстоящем поединке сборной Украины против Швеции в плей-офф отбора ЧМ-2026.

– Богдан, сперва, естественно, не могу не спросить о вашем прошлом матче в чемпионате против ЛНЗ. В чем оказался залог успеха над конкурентом?

– Мы очень серьезно готовились к этому поединку. Наставники разобрали игру соперника, рассказали, как нужно действовать. А нам удалось воплотить в жизнь предигровой план.

– Как вам игралось в условиях, когда у поля командой руководил помощник Руслана Ротаня Сергей Кравченко?

– Никаких проблем. Все было понятно еще во время тренировочного процесса, а уже по ходу матча Сергей Сергеевич делал некоторые поправки. Наставники работают в дуэте, поэтому ребята знали все моменты, которые могли возникнуть по ходу поединка.

– О проигрыше в первом круге помнили?

– Безусловно. Но это не было основополагающим фактором в нашем настрое на матч. Мы действовали с холодной головой, иначе можно было поплатиться.

– Вы понимали, что поражение в этом поединке, скорее всего, поставило бы крест на надеждах «Полесье» быть выше третьего места?

– Так далеко мы не заглядывали, поскольку впереди было 13 матчей. Мы готовились к конкретной игре с сильным оппонентом.

ЛНЗ. ЛНЗ – Полесье

– И теперь от второго места, на котором находится все тот же ЛНЗ, «Полесье» в двух очках. Борьба за медали обостряется?

– Согласен. Соперничество, можно сказать, только начинается. Уверен, что зрителей ждет интересная весна в УПЛ.

– Уже сейчас многие футбольные специалисты дают свои прогнозы относительно развязки в чемпионате. А что ты можешь сказать о задачах своей команды?

– «Полесье» – амбициозный клуб, мы в каждом матче стремимся побеждать, поэтому, если команда окажется в тройке, это будет считаться хорошим результатом.

– Против кого из конкурентов за высокие места было наиболее сложно действовать?

– Я бы не стал никого выделять. Каждый этот матч был по-своему непростой. Что победа над ЛНЗ, что ничья с «Шахтером», что поражение от «Динамо».

– Воспитанником, которого ты являешься. Почему тебе не удалось пробиться в основной состав киевлян?

– В «Динамо» была очень высокая конкуренция среди своих воспитанников, не говоря уже о легионерах, которые тогда выступали за команду. Я ездил с командой на сборы, но видимо, не убедил наставников. На моей позиции действовали Антунеш, потом Пиварич, поэтому было сложно пробиться на первые роли. Можно было остаться, но для себя понимал, что хочу играть, а не сидеть на скамейке запасных, поэтому решил уйти.

Динамо. Богдан Михайличенко

– С кем из динамовских ровесников и сейчас поддерживаешь отношения?

– С Володей Шепелевым, с которым мы знакомы еще с академии, а сейчас вместе в «Полесье» (улыбается). Саня Тымчик, с которым мы были не только в «Динамо», но и в «Стале», и в «Заре». И еще со многими ребятами созваниваемся, с которыми занимался в академии и молодежном составе.

– За «Полесье» сейчас играет немало футболистов, ранее выступавших за «Динамо». Да и тот же Руслан Ротань, Сергей Кравченко в свое время были динамовцами. Это добавляет принципиальности противостоянию?

– Сложно сказать. Мы спокойно работаем в обычном режиме. Матч серьезный не потому, что нас ждет встреча с «Динамо», а потому, что это конкурент «Полесья» за место на пьедестале. Вот это главная принципиальность поединка.

– Ваша победа в этом встрече оцепит киевлян от соискателей на медали?

– Не думаю. Во-первых, динамовцы никогда не сдаются, если даже у них и теоретические шансы на успех, это я знаю, поскольку был частью этого клуба, а, во-вторых, как я уже говорил, впереди еще немало матчей, в которых может случиться все, что угодно.

– Поединок против «бело-синих» в первом круге (1:4) был худшим в исполнении «Полесья» в нынешнем чемпионате?

– Возможно. Но дело в том, что матч с «Динамо» мы проводили через два дня на третий после выездного поединка Лиги конференций против «Фиорентины». Поэтому силенок нам где-то и не хватило. Но это в какой-то степени нас подстегнуло, поскольку потом в чемпионате мы не проигрывали в десяти встречах.

– Ты тогда играл слева в защите. Там у «Динамо» на фланге феерил Назар Волошин, который заработал пенальти, отдал голевую передачу и забил мяч…

– Мы играли высоко и где-то не усмотрели за этим быстрым и техничным футболистом. У Назара многое получалось в том матче.

– Последние восемь игр ты выступаешь в роли правого защитника. Где себя комфортнее чувствуешь?

– Мне без разницы, где приносить пользу своей команде. Для меня нет проблем сменить фланг.

– На какой еще позиции ты играл, о чем многие не знают?

– На месте опорного полузащитника, когда выступал под руководством Олега Кузнецова в юношеской сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Богдан Михайличенко

– Кстати, о сборной. В 2025 году ты постоянно вызывался в главную команду страны, за которую провел пять матчей. Поэтому хотел узнать твое мнение о предстоящем поединке «сине-желтых» против Швеции в плей-офф отборе ЧМ-2026?

– У нас сильная команда, которая имеет все шансы обыграть этого соперника. Безусловно, матч будет очень сложным, учитывая состав шведов. Важно, качественно подготовиться к этому противостоянию, тогда все должно получиться.

– В чем сила этого оппонента?

– У Швеции многие футболисты выступают в топовых европейских чемпионатах, и это уже делает команду очень серьезной. Да, они не удачно выступили в отборочном турнире чемпионата мира. Однако о нынешней игре противника мне сложно что-то сказать, так как у них не так давно сменился главный тренер, поэтому наверняка игра этой сборной будет меняться.

– У сборной Украины по разным причинам не сыграют Ефим Конопля, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Артем Довбик. Эти потери удастся компенсировать в полной мере?

– Это основные исполнители команды, но будем верить, что главный тренер найдет выход из этого положения и наша сборная продемонстрирует все свои лучшие качества, а главное, добьется нужного результата.

– Из-за отсутствия Довбика все ждут, что в сборную вызовут нападающего из Премьер-лиги. На твой взгляд, кто этого заслуживает своей игрой?

– Я был бы только рад, если бы этот вызов заслужил форвард «Полесья» Игорь Краснопир.

– Чем он берет?

– Он отличается скоростью, хорош в единоборствах. Я вообще считаю, что Игорь может стать будущим сборной Украины.