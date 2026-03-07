Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ковалец выбрал фаворита матча Полесье – Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 12:04 | Обновлено 07 марта 2026, 13:15
Ковалец выбрал фаворита матча Полесье – Динамо в УПЛ

Тренер с интересом будет наблюдать за игрой

Ковалец выбрал фаворита матча Полесье – Динамо в УПЛ
ФК Металлург Запорожье. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от матча Полесье – Динамо в 19 туре Украинской Премьер-лиги.

– Полесье – Динамо. Безусловно, центральный матч тура. Смогут ли подопечные Руслана Ротаня обыграть бело-синих после уверенной победы команды над ЛНЗ?

– Супер-матч, конечно. Топ-матч! Я бы сказал, что в этом матче мы сможем посмотреть на Игоря Костюка. Сейчас бело-синие верят в свою идею. Сейчас у Динамо достаточно много молодых игроков... Победы над Рухом (1:0), Эпицентром (4:0) и над Ингульцом (2:0) – позитив в команде. На мой взгляд, Костюк хорошо руководит командой.

Мы видим, что и Буяльский, и Ярмоленко нормально воспринимают то, что они находятся на скамье запасных, но матч с Полесьем покажет, насколько Игорь Костюк верит в то, что он делает.

Полесье находится в хорошем игровом и психологическом тонусе. Мне кажется, здесь будет хорошая тренерская дуэль. У Руслана Петровича больше опыта тренерской работы. Преимущество на стороне Ротаня. Я бы сказал, что будет ничья или победа одной из команд в один мяч, – сказал Ковалец.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
