Украина. Премьер лига07 марта 2026, 11:39 |
202
0
Морозюк удивил прогнозом, назвав будущего чемпиона УПЛ
Николай считает, что Динамо и Шахтер будут бороться за «золото»
07 марта 2026, 11:39 |
202
0
Бывший капитан Динамо Николай Морозюк назвал команды, которые будут сражаться за золото нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.
– Ваш прогноз на итоговый топ-5 УПЛ
– Девять очков отставания от Шахтера – это много, играть их Динамо будет очень тяжело, но это футбол. Мне очень хотелось бы, чтобы Динамо поменялось местами с Шахтером.
Думаю, за первое-второе место будут бороться именно они [Динамо и Шахтер]. Третье место я отдам на Полесье. Четвертым будет ЛНЗ. А пятое место, думаю, выберет Металлист 1925, который обойдет Кривбасс, – сказал Морозюк.
