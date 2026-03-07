Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Морозюк удивил прогнозом, назвав будущего чемпиона УПЛ

Николай считает, что Динамо и Шахтер будут бороться за «золото»

Бывший капитан Динамо Николай Морозюк назвал команды, которые будут сражаться за золото нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Ваш прогноз на итоговый топ-5 УПЛ

– Девять очков отставания от Шахтера – это много, играть их Динамо будет очень тяжело, но это футбол. Мне очень хотелось бы, чтобы Динамо поменялось местами с Шахтером.

Думаю, за первое-второе место будут бороться именно они [Динамо и Шахтер]. Третье место я отдам на Полесье. Четвертым будет ЛНЗ. А пятое место, думаю, выберет Металлист 1925, который обойдет Кривбасс, – сказал Морозюк.

