Кубок Италии
Лацио
04.03.2026 22:00 – FT 2 : 2
Аталанта
Кубок Италии
Лацио – Аталанта – 2:2. Полуфинал Кубка: перестрелка в Риме. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Италии 2025/26

Лацио – Аталанта – 2:2. Полуфинал Кубка: перестрелка в Риме. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 марта Лацио и Аталанта провели первый матч 1/2 финала Кубка Италии сезона 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в составе орлов забили Фисайо Деле-Бишару и Булайе Диа. У бергамасков отличились Марио Пашалич и Юнус Муса.

Ответная игра состоится 22 апредя. Победитель противостояния в финале встретится либо с Комо, либо с Интером.

Кубок Италии 2025/26. 1/2 финала

Первый матч. 4 марта

Лацио – Аталанта – 2:2

Голы: Деле-Бишару, 47, Диа, 87 – Пашалич, 51, Муса, 89

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Муса (Аталанта), асcист Камал Сулемана.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Лацио).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Фисайо Деле-Баширу (Лацио), асcист Даниэль Мальдини.
