Лацио – Аталанта – 2:2. Полуфинал Кубка: перестрелка в Риме. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Италии 2025/26
4 марта Лацио и Аталанта провели первый матч 1/2 финала Кубка Италии сезона 2025/26.
Команды сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голы в составе орлов забили Фисайо Деле-Бишару и Булайе Диа. У бергамасков отличились Марио Пашалич и Юнус Муса.
Ответная игра состоится 22 апредя. Победитель противостояния в финале встретится либо с Комо, либо с Интером.
Кубок Италии 2025/26. 1/2 финала
Первый матч. 4 марта
Лацио – Аталанта – 2:2
Голы: Деле-Бишару, 47, Диа, 87 – Пашалич, 51, Муса, 89
Видеообзор матча
События матча
