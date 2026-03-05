4 марта Лацио и Аталанта провели первый матч 1/2 финала Кубка Италии сезона 2025/26.

Команды сыграли на стадионе Олимпико в Риме. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голы в составе орлов забили Фисайо Деле-Бишару и Булайе Диа. У бергамасков отличились Марио Пашалич и Юнус Муса.

Ответная игра состоится 22 апредя. Победитель противостояния в финале встретится либо с Комо, либо с Интером.

Кубок Италии 2025/26. 1/2 финала

Первый матч. 4 марта

Лацио – Аталанта – 2:2

Голы: Деле-Бишару, 47, Диа, 87 – Пашалич, 51, Муса, 89

Видеообзор матча