Быстрый обмен голами. Лацио и Аталанта сыграли вничью в Кубке Италии
Финалист Кубка Италии определится в Бергамо
В среду, 4 марта, состоялся первый матч полуфинала Кубка Италии между «Лацио» и «Аталантой».
Встреча прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
После «сухого» первого тайма открыть счет хозяевам вдалося в начале второй половины. На 47-й минуте отличился Деле-Баширу, который после разрезающей передачи Мальдини вышел один на один с вратарем и перебросил Карнезекки.
Прошло четыре минуты и Пашалич успешно сыграл на добивании после сэйва Проведеля, сравняв счет – 1:1.
В дальнейшем команды действовали осторожно, но «Лацио» все же нашел момент для гола. На 87-й минуте Диа воспользовался ошибкой Пашалича и с близкой дистанции пробил мимо Карнезекки.
«Аталанта» снова быстро ответила. На 90-й минуте Муса после передачи Сулеманы сильным ударом из пределов штрафной отправил мяч в сетку.
Победитель этого противостояния и финалист Кубка Италии определится в ответном матче, который состоится 22 апреля в Бергамо.
Кубок Италии. Полуфинал, 4 марта
Лацио – Аталанта – 2:2
Голы: Деле-Баширу, 47, Диа, 87 – Пашалич, 51, Муса, 90
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ЛНЗ в серии пенальти обыграл его бывший вратарь
Команда приближается к подписанию центрального защитника