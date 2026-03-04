Быстрый обмен голами. Лацио и Аталанта сыграли вничью в Кубке Италии

В среду, 4 марта, состоялся первый матч полуфинала Кубка Италии между «Лацио» и «Аталантой».

Встреча прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

После «сухого» первого тайма открыть счет хозяевам вдалося в начале второй половины. На 47-й минуте отличился Деле-Баширу, который после разрезающей передачи Мальдини вышел один на один с вратарем и перебросил Карнезекки.

Прошло четыре минуты и Пашалич успешно сыграл на добивании после сэйва Проведеля, сравняв счет – 1:1.

В дальнейшем команды действовали осторожно, но «Лацио» все же нашел момент для гола. На 87-й минуте Диа воспользовался ошибкой Пашалича и с близкой дистанции пробил мимо Карнезекки.

«Аталанта» снова быстро ответила. На 90-й минуте Муса после передачи Сулеманы сильным ударом из пределов штрафной отправил мяч в сетку.

Победитель этого противостояния и финалист Кубка Италии определится в ответном матче, который состоится 22 апреля в Бергамо.

Кубок Италии. Полуфинал, 4 марта

Лацио – Аталанта – 2:2

Голы: Деле-Баширу, 47, Диа, 87 – Пашалич, 51, Муса, 90