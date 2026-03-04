Уроженка Киева снялась с турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Ева Лис пропустит тысячник в Калифорнии из-за трамвы колена
24-летняя немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 70), которая родилась в Киеве, пропустит хардовый турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) из-за травмы колена.
«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы колена. Я очень хотела участвовать, но пока еще не готова. Трудное решение, особенно в последний момент, но здоровье всегда на первом месте», – написала Ева в социальных сетях.
Место Евы в основной сетке Индиан-Уэллс занялся Далма Галфи, которая получила статус лаки-лузера и в первом круге встретится с Анной Блинковой.
Лис получила травму в первих числах января на United Cup и после Australian Open не провела ни одного поединка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарья не отдала ни одного гейма Вендуле Валдманновой на старте 75-тысячника в Словакии
Михаилу Бойченко было 23 года