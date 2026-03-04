Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
04 марта 2026, 15:45 |
Уроженка Киева снялась с турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Ева Лис пропустит тысячник в Калифорнии из-за трамвы колена

04 марта 2026, 15:45 |
Уроженка Киева снялась с турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

24-летняя немецкая теннисистка Ева Лис (WTA 70), которая родилась в Киеве, пропустит хардовый турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) из-за травмы колена.

«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы колена. Я очень хотела участвовать, но пока еще не готова. Трудное решение, особенно в последний момент, но здоровье всегда на первом месте», – написала Ева в социальных сетях.

Место Евы в основной сетке Индиан-Уэллс занялся Далма Галфи, которая получила статус лаки-лузера и в первом круге встретится с Анной Блинковой.

Лис получила травму в первих числах января на United Cup и после Australian Open не провела ни одного поединка.

НЕЙМАР: «Сегодня для меня один из самых грустных дней»
Ева Лис травма травма колена WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
