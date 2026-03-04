Кубок Эйзенхауэра. Определены чемпионы выставочного турнира на Индиан-Уэллс
Рыбакина и Фритц выиграли трофей, свои призовые чемпионы отдали на благотворительность
3 марта, перед стартом основной сетки тысячника в Индиан-Уэллс, на хардовых кортах состоялся выставочный турнир Кубок Эйзенхауэра в формате тай-брейков до десяти очков.
Представительница казахстана Елена Рыбакина и американец Тейлор Фритц стали победителями второй год подряд, обыграв в финале американцев Аманду Анисимову и Лернера Тьена – 10:7.
Обладатели трофея получили чек на $200 тысяч и передали его на благотворительность.
Кубок Эйзенхауэра 2026. 1/4 финала
Аманда Анисимова / Лернер Тьен – Эмма Наварро / Бен Шелтон – 10:3
Мирра Андреева / Александр Бублик – Джессика Пегула / Томми Пол – 11:9
Ига Свентек / Каспер Рууд – Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – 10:6
Елена Рыбакина / Тейлор Фритц – Жасмин Паолини / Маттео Берреттини – 10:5
Кубок Эйзенхауэра 2026. 1/2 финала
Аманда Анисимова / Лернер Тьен – Мирра Андреева / Александр Бублик – 10:3
Елена Рыбакина / Тейлор Фритц – Ига Свентек / Каспер Рууд – 10:3
Кубок Эйзенхауэра 2026. Финал
Елена Рыбакина / Тейлор Фритц –Аманда Анисимова / Лернер Тьен – 10:7
Фотогалерея. Кубок Эйзенхауэра 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Колос-2» столкнулся с кадровыми проблемами
«Матрасники» прошли в финал, но закрепили гегемонию каталонцев в стране