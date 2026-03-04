Кубок Эйзенхауэра. Определены чемпионы выставочного турнира на Индиан-Уэллс

3 марта, перед стартом основной сетки тысячника в Индиан-Уэллс, на хардовых кортах состоялся выставочный турнир Кубок Эйзенхауэра в формате тай-брейков до десяти очков.

Представительница казахстана Елена Рыбакина и американец Тейлор Фритц стали победителями второй год подряд, обыграв в финале американцев Аманду Анисимову и Лернера Тьена – 10:7.

Обладатели трофея получили чек на $200 тысяч и передали его на благотворительность.

Кубок Эйзенхауэра 2026. 1/4 финала

Аманда Анисимова / Лернер Тьен – Эмма Наварро / Бен Шелтон – 10:3

Мирра Андреева / Александр Бублик – Джессика Пегула / Томми Пол – 11:9

Ига Свентек / Каспер Рууд – Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – 10:6

Елена Рыбакина / Тейлор Фритц – Жасмин Паолини / Маттео Берреттини – 10:5

Кубок Эйзенхауэра 2026. 1/2 финала

Аманда Анисимова / Лернер Тьен – Мирра Андреева / Александр Бублик – 10:3

Елена Рыбакина / Тейлор Фритц – Ига Свентек / Каспер Рууд – 10:3

Кубок Эйзенхауэра 2026. Финал

Елена Рыбакина / Тейлор Фритц – Аманда Анисимова / Лернер Тьен – 10:7

Фотогалерея. Кубок Эйзенхауэра 2026