04 марта 2026, 16:35 | Обновлено 04 марта 2026, 16:38
Кубок Эйзенхауэра. Определены чемпионы выставочного турнира на Индиан-Уэллс

Рыбакина и Фритц выиграли трофей, свои призовые чемпионы отдали на благотворительность

Кубок Эйзенхауэра. Определены чемпионы выставочного турнира на Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рибакина и Тейлор Фритц

3 марта, перед стартом основной сетки тысячника в Индиан-Уэллс, на хардовых кортах состоялся выставочный турнир Кубок Эйзенхауэра в формате тай-брейков до десяти очков.

Представительница казахстана Елена Рыбакина и американец Тейлор Фритц стали победителями второй год подряд, обыграв в финале американцев Аманду Анисимову и Лернера Тьена – 10:7.

Обладатели трофея получили чек на $200 тысяч и передали его на благотворительность.

Кубок Эйзенхауэра 2026. 1/4 финала

Аманда Анисимова / Лернер Тьен – Эмма Наварро / Бен Шелтон – 10:3
Мирра Андреева / Александр Бублик – Джессика Пегула / Томми Пол – 11:9
Ига Свентек / Каспер Рууд – Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим – 10:6
Елена Рыбакина / Тейлор Фритц – Жасмин Паолини / Маттео Берреттини – 10:5

Кубок Эйзенхауэра 2026. 1/2 финала

Аманда Анисимова / Лернер Тьен – Мирра Андреева / Александр Бублик – 10:3
Елена Рыбакина / Тейлор Фритц – Ига Свентек / Каспер Рууд – 10:3

Кубок Эйзенхауэра 2026. Финал

Елена Рыбакина / Тейлор Фритц Аманда Анисимова / Лернер Тьен – 10:7

Фотогалерея. Кубок Эйзенхауэра 2026

eisenhower-cup-2026-indian-uells
eisenhower-cup-2026-indian-uells-foto-1
eisenhower-cup-2026-indian-uells-foto-2
eisenhower-cup-2026-indian-uells-foto-3
eisenhower-cup-2026-indian-uells-foto-4

