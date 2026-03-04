Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо хотел возглавить клуб, но Суркис выбрал другой вариант
Украина. Премьер лига
04 марта 2026, 23:13 |
886
0

Легенда Динамо хотел возглавить клуб, но Суркис выбрал другой вариант

Шацких не скрывает, что с радостью бы принял клуб

ФК Динамо. Максим Шацких

Легенда «Динамо» Максим Шацких хотел возглавить клуб после отставки Александра Шовковского, но Игорь Суркис в итоге выбрал Игоря Костюка.

– Рассматривали ли вы вариант возглавить Динамо, когда начали появляться все эти слухи об отставке Шовковского?

– Да, конечно. Ну, врать я не буду. Я никогда не обманываю.

Сейчас я хочу пожелать Костюку и его тренерскому штабу исправить ситуацию во втором круге чемпионата. Позиция, на которой сейчас находится команда, точно не соответствует уровню киевского «Динамо». Я искренне переживаю за клуб и поддерживаю его.

В моем сердце навсегда останутся два клуба. Первый — «Пахтакор», где я провел детство и прошел путь от семи лет до перехода во взрослый футбол. Именно там меня сформировали как игрока. Второй — «Динамо», ведь Киев стал для меня родным городом в профессиональном плане. Ташкент — моя родина, а Киев — город, с которым связана значительная часть жизни, поэтому эти два клуба занимают особое место в моем сердце.

По теме:
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
ЛУПАШКО о соглашении Карпат с Рухом: «Мы потеряли конкуренцию»
Вратарь Ингульца рассказал о кубковом поражении от Динамо
Динамо Киев Максим Шацких Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
