Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко в матче ЛНЗ – «Буковина» ставит на сенсацию
Вчера, 3 марта матчем «Динамо» – «Ингулец», в котором киевляне уверенно победили со счетом 2:0, стартовали четвертьфинальные поединки Кубка Украины.
Сегодня же в борьбу вступают ЛНЗ и «Буковина». О шансах команд в этом противостоянии сайту Sport.ua рассказал обладатель этого трофея в 1992 году, бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко.
– В первой части сезона я видел не один матч в исполнении «Буковины», и скажу, что для ЛНЗ – это не подарок, – сказал Гецко. – Даже в случае поражения чернивчан никто не осудит. И это развязывает им руки. Для подопечных Сергея Шищенко, наверное, самая главная задача – это напрямую выйти в УПЛ, но и отказываться бороться за трофей команда не будет.
ЛНЗ, в свою очередь, сейчас пребывает не в лучшем психологическом состоянии после домашнего поражения от «Полесья» в чемпионате. Поэтому в этой паре я поставлю на сенсацию. В полуфинал пройдет представитель Первой лиги – 1:2.
Хотілося б щоб перемогла Буковина, але..., навіть незважаючи на важкий психологічний стан ЛНЗ після поразки (що не факт), є такий об'єктивний фактор того що ЛНЗ вже повноцінно ввійшов в сезон, а Буковина повинна переривати підготовчий процес до сезону для такого важливого матчу.
Але однозначно вболіваємо за Буковину