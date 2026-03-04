Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше

Вчера, 3 марта матчем «Динамо» – «Ингулец», в котором киевляне уверенно победили со счетом 2:0, стартовали четвертьфинальные поединки Кубка Украины.

Сегодня же в борьбу вступают ЛНЗ и «Буковина». О шансах команд в этом противостоянии сайту Sport.ua рассказал обладатель этого трофея в 1992 году, бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко.

– В первой части сезона я видел не один матч в исполнении «Буковины», и скажу, что для ЛНЗ – это не подарок, – сказал Гецко. – Даже в случае поражения чернивчан никто не осудит. И это развязывает им руки. Для подопечных Сергея Шищенко, наверное, самая главная задача – это напрямую выйти в УПЛ, но и отказываться бороться за трофей команда не будет.

ЛНЗ, в свою очередь, сейчас пребывает не в лучшем психологическом состоянии после домашнего поражения от «Полесья» в чемпионате. Поэтому в этой паре я поставлю на сенсацию. В полуфинал пройдет представитель Первой лиги – 1:2.