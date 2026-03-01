Борьба за чемпионство обостряется. Шахтер будет терять очки

После победы «Полесья» нал ЛНЗ в украинской Премьер-лиге ситуация в верхней части турнирной таблицы немного запуталась. «Шахтер» вышел в единоличные лидеры, а житомиряне и «Динамо» подтянулись к черкасской команде. О дальнейшем развитии событий на эту тему сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с тренером, известным футбольным экспертом Олегом Федорчуком.

– Олег Викторович, уверенную победу «Полесья» над ЛНЗ можно назвать неожиданным результатом?

– С точки зрения турнирной таблицы, да. Тем более, что потенциальный лидер играл дома. Но понимая, что любой коллектив строится на колесах, нужно понимать, что всегда будут качели, поэтому и удивляться неожиданным результатам сильно не стоит. Это не «Шахтер» и не «Динамо» в лучших своих проявлениях.

Для стабильности главным фактором есть сыгранность, чего у ЛНЗ в полной мере пока не наблюдается. У черкасской команды, на мой взгляд, неудачно сыграли фланговые защитники, их просто разрывали. Это и стало главным залогом успеха гостей.

Руслан Ротань знает свое дело. «Полесье» сохранило лидеров и сделало точечное усиление. Поэтому данная победа житомирской команды выглядит закономерной и заслуженной.

Впрочем, для нас специалистов, журналистов и простых болельщиков это хороший результат, так как интрига в верхней части турнирной таблицы закручивается по-новому.

– Глядя на не свойственную для себя игру, команда Виталия Пономарева все?

– Если вы имеете ввиду борьбу за чемпионство, то, конечно, нет. Сейчас в Украине нет команды, которая была бы готова на 100 процентов.

– То есть, вы хотите сказать, что и «Шахтер», у которого после поражения ЛНЗ открылся путь к чемпионству, будет терять очки?

– Я в этом не сомневаюсь. Победы «горняков» над «Карпаты» и «Вересом» были заслуженными, но ни в коем случае не легкими. Тренер нервничал, голы команда забивала за счет индивидуальных действий. При этом у соперников было достаточно моментов, чтобы забить фавориту. Поэтому я уверен, что соперничество за золотые медали только набирает свои обороты. Матч ЛНЗ – «Полесье» показал, что и «Динамо» еще может вынырнуть наверху (улыбается).

– Кстати, вы меня опередили на счет «Динамо». Киевляне оживают?

– Наверное, не только я хочу видеть рост мастерства игроков «Динамо». Как-никак, но это гранд отечественного футбола. И первые предпосылки к этому есть. Состав у киевлян стабилизировался, тренер имеет свое собственное видение развития. К тому же у «бело-синих», по крайне мере на данный момент, вырисовывается основной нападающий. Матвей Пономаренко в последних четырех поединках забил пять мячей. Я не помню, когда в последний раз у «Динамо» была такая стабильная игра форварда. Если есть стабильная группа атака, то осталось наладить игру в обороне. Да, соперники у Динамо были не топовыми, но как бы то ни было, при Игоре Костюке команда не пропускает уже в четырех играх кряду. А это хороший знак. В защите киевляне начали действовать более надежно. И в этой связи хотел бы сказать, что Владимир Бражко, которого в последнее время критиковали, начинает набирать форму.

– Где вы видите интригу в борьбе за чемпионство?

– Здесь ответ очевиден. «Шахтер» и «Динамо» имеют немало сборников. Поэтому данные команды будут терять в плане подготовки игроков во время данного периода времени Плюс, «Динамо», ЛНЗ и отнесу сюда «Металлист 1925», поскольку по потерянным очкам они рядом с киевлянами, еще участвуют в Кубке Украины, что тоже дает свои минусы. Не стоит, естественно, забывать и о выступлении «Шахтера» в Лиге конференций, где нужно играть наилучшими футболистами. Все эти факторы будут работать на обострение борьбы в чемпионате.

В данной ситуации в наилучшем положении находится «Полесье», у которого железным сборником является только Алексей Гуцуляк. Я не говорю, что житомиряне в этом плане становятся фаворитами в борьбе за чемпионство, но, опять же, это дает им дополнительный шанс. Они меньше всего будут отвлекаться от полноценного тренировочного процесса. А это имеет очень большое значение. И нужно учитывать, что ни одна команда в Украине не обладает двумя полноценными составами.

– После поражения «Зари» от «Кривбасса» команду Виктора Скрипника вычеркиваем из кандидатов на попадание в пятерку?

– Абсолютно. Луганчане во второй части чемпионата провели две неубедительные игры. Если они не смогли дать бой обескровленному «Кривбассу», то о чем можно говорить. «Заря», которая сейчас спокойно себя чувствует в середине турнирной таблице, наверняка переключится на подготовку к следующему сезону. Это одна из немногих команд, которой ничего не угрожает.

УПЛ. 18-й тур

27.02.26

«Динамо» – «Эпицентр» – 4:0

«Шахтер» – «Верес» – 1:0

28.02.2026

ЛНЗ – «Полесье» – 1:3

«Металлист 1925» – «Александрия» – 1:0

01.03.2026

«Кривбасс» – «Заря» – 3:1

«Оболонь» – «Рух» – 1:0

«Карпаты» – «Колос» – 18:00

02.03.2026

«Полтава» – «Кудровка» – 13:00

Турнирная таблица УПЛ-2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 18 12 5 1 46 - 12 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 41 2 ЛНЗ 18 12 2 4 23 - 11 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ 28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 38 3 Полесье 18 11 3 4 31 - 12 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев 28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье 22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 36 4 Динамо Киев 18 9 5 4 40 - 21 08.03.26 18:00 Полесье - Динамо Киев 27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 32 5 Кривбасс 18 8 6 4 31 - 25 07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс 01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс 30 6 Металлист 1925 17 7 7 3 19 - 12 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 1925 28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 28 7 Колос Ковалевка 17 6 7 4 17 - 15 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка 22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье 13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка 06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев 25 8 Заря 18 6 6 6 22 - 23 08.03.26 13:00 Заря - Полтава 01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 30.11.25 Полесье 2:0 Заря 24 9 Верес 17 5 6 6 16 - 20 09.03.26 18:00 Верес - ЛНЗ 27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 20.02.26 Верес 3:2 Полтава 14.12.25 Динамо Киев 3:0 Верес 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес 21 10 Оболонь 17 5 5 7 13 - 27 07.03.26 15:30 Оболонь - Кривбасс 01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 1925 06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь 28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка 22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк 20 11 Карпаты Львов 17 4 7 6 20 - 24 08.03.26 15:30 Карпаты Львов - Кудровка 22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов 13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов 05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов 29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов 22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 1925 19 12 Рух Львов 18 6 1 11 15 - 25 09.03.26 15:30 Рух Львов - Металлист 1925 01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов 20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 19 13 Кудровка 17 4 4 9 21 - 32 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка 23.02.26 Кудровка 2:2 Заря 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев 29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка 23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка 16 14 Эпицентр 18 4 2 12 18 - 33 07.03.26 13:00 Эпицентр - Колос Ковалевка 27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр 21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ 14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 1925 14 15 Александрия 17 2 5 10 14 - 29 06.03.26 13:00 Александрия - Шахтер Донецк 28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия 12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка 07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия 30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов 24.11.25 Заря 2:2 Александрия 11 16 Полтава 17 2 3 12 16 - 41 02.03.26 13:00 Полтава - Кудровка 20.02.26 Верес 3:2 Полтава 14.12.25 Полтава 1:2 Рух Львов 08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр 01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава 21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ 9 Полная таблица