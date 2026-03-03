Игорь КОСТЮК: «У нас нет основного или резервного состава»
Коуч «Динамо» прокомментировал победу над «Ингульцом»
Украинский коуч киевского «Динамо» Игорь Костюк дал пресс-конференцию после победы его подопечных над «Ингульцом» (2:0) в четвертьфинале Кубка Украины:
– Сегодня играл условно второй состав. Чьей игрой вы более довольны – сегодняшнего состава или того, который играл в предыдущих матчах?
– У нас нет основного или резервного состава. У нас есть игроки, на которых мы рассчитываем. Провели ротацию. Главное, что мы сегодня одержали победу, и неважно, каким составом мы ее одержали.
– Довольны ли вы игрой своей команды, учитывая, что ей противостоял представитель Первой лиги?
– Конечно, есть моменты, которые нужно улучшать. Соперник хорошо защищался, построил плотную оборону. Но при этом мы в первом тайме имели несколько хороших моментов, но не реализовали их, поскольку сложно на таком поле вскрывать оборону соперника, который играет с таким низким блоком.
В перерыве мы внесли коррективы, начали немного активнее перестраиваться и отбирать мяч, в результате чего забили первый гол. Второй мяч – это то, о чем мы просили игроков: доставлять мяч в штрафную площадь, вбегать в зоны завершения. Довели игру до логического завершения. Конечно, надо отдать должное команде «Ингулец», которая хорошо перестраивалась, при потере мяча все игроки мгновенно возвращались назад, выстраивая плотную защиту.
– Через пять дней «Динамо» ждет очень важная игра против «Полесья». Каковы ваши ожидания?
– Будет интересная игра. Думаю, все ждут этот матч. Мы хорошо к нему подготовимся.
