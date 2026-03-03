Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь КОСТЮК: «У нас нет основного или резервного состава»
Кубок Украины
03 марта 2026, 21:03 |
Коуч «Динамо» прокомментировал победу над «Ингульцом»

ФК Динамо. Игорь Костюк

Украинский коуч киевского «Динамо» Игорь Костюк дал пресс-конференцию после победы его подопечных над «Ингульцом» (2:0) в четвертьфинале Кубка Украины:

Сегодня играл условно второй состав. Чьей игрой вы более довольны – сегодняшнего состава или того, который играл в предыдущих матчах?

– У нас нет основного или резервного состава. У нас есть игроки, на которых мы рассчитываем. Провели ротацию. Главное, что мы сегодня одержали победу, и неважно, каким составом мы ее одержали.

Довольны ли вы игрой своей команды, учитывая, что ей противостоял представитель Первой лиги?

– Конечно, есть моменты, которые нужно улучшать. Соперник хорошо защищался, построил плотную оборону. Но при этом мы в первом тайме имели несколько хороших моментов, но не реализовали их, поскольку сложно на таком поле вскрывать оборону соперника, который играет с таким низким блоком.

В перерыве мы внесли коррективы, начали немного активнее перестраиваться и отбирать мяч, в результате чего забили первый гол. Второй мяч – это то, о чем мы просили игроков: доставлять мяч в штрафную площадь, вбегать в зоны завершения. Довели игру до логического завершения. Конечно, надо отдать должное команде «Ингулец», которая хорошо перестраивалась, при потере мяча все игроки мгновенно возвращались назад, выстраивая плотную защиту.

Через пять дней «Динамо» ждет очень важная игра против «Полесья». Каковы ваши ожидания?

– Будет интересная игра. Думаю, все ждут этот матч. Мы хорошо к нему подготовимся.

