Игорь КОСТЮК: «У нас нет основного или резервного состава»

Украинский коуч киевского «Динамо» Игорь Костюк дал пресс-конференцию после победы его подопечных над «Ингульцом» (2:0) в четвертьфинале Кубка Украины:

– Сегодня играл условно второй состав. Чьей игрой вы более довольны – сегодняшнего состава или того, который играл в предыдущих матчах?

– У нас нет основного или резервного состава. У нас есть игроки, на которых мы рассчитываем. Провели ротацию. Главное, что мы сегодня одержали победу, и неважно, каким составом мы ее одержали.

– Довольны ли вы игрой своей команды, учитывая, что ей противостоял представитель Первой лиги?

– Конечно, есть моменты, которые нужно улучшать. Соперник хорошо защищался, построил плотную оборону. Но при этом мы в первом тайме имели несколько хороших моментов, но не реализовали их, поскольку сложно на таком поле вскрывать оборону соперника, который играет с таким низким блоком.

В перерыве мы внесли коррективы, начали немного активнее перестраиваться и отбирать мяч, в результате чего забили первый гол. Второй мяч – это то, о чем мы просили игроков: доставлять мяч в штрафную площадь, вбегать в зоны завершения. Довели игру до логического завершения. Конечно, надо отдать должное команде «Ингулец», которая хорошо перестраивалась, при потере мяча все игроки мгновенно возвращались назад, выстраивая плотную защиту.

– Через пять дней «Динамо» ждет очень важная игра против «Полесья». Каковы ваши ожидания?

– Будет интересная игра. Думаю, все ждут этот матч. Мы хорошо к нему подготовимся.