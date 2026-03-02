Динамо Киев

Во вторник, 3 марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Динамо» и «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

Динамо

Провальное выступление «бело-синих» в первой части УПЛ задачу по защите чемпионского титула сделала трудновыполнимой. Поэтому победа в национальном Кубке может стать для «Динамо» главной целью на остаток сезона. Тем более, что выигрыш трофея, скорее всего, поможет киевлянам выйти в квалификацию Лиги Европы.

После зимней паузы команда Игоря Костюка одержала две победы, обыграв «Рух» (1:0) и «Эпицентр» (4:0). Хорошо в этих матчах себя проявил Матвей Пономаренко, забивший три гола. А в целом форвард отличался результативными ударами в пяти предыдущих встречах «бело-синих». Также отметим дебют за основную команду «Динамо» правого защитника Максима Коробова, который выходил в стартовом составе в обоих вышеупомянутых поединках. А в противостоянии с подолянами на последние десять минут игры вышел голкипер Вячеслав Суркис, отметивший свое 20-летие дебютом.

Довольно надежную игру после возобновления чемпионата продемонстрировала оборона киевской команды. В матче против «Руха» защитная линия «Динамо» позволила соперникам нанести всего два удара по своим воротам, установив рекорд текущего первенства. Конечно, уровень оппозиции киевлян в предстоящих поединках даст более точный ответ на вопрос о нынешней конкурентоспособности команды Костюка. А пока ограничимся констатацией: две «сухие» победы после зимнего межсезонья в активе.

Но вернемся к Кубку. Свой путь в текущем турнире киевляне начали в 1/16 финала, обыграв «Александрию» со счетом 2:1. Победу «Динамо» принесли результативные удары Пихаленка и Огунданы, который в том матче дебютировал за «бело-синих». На следующей стадии киевская команда выиграла принципиальное дерби у «Шахтера». Пропустив гол в первом тайме, «Динамо» совершило камбэк благодаря результативным ударам Ярмоленко и Герреро.

Ингулец

В прошлом сезоне петровская команда не смогла сохранить прописку в УПЛ, отправившись в Первую лигу. Теперь же «Ингулец» пытается сразу вернуться в элиту украинского футбола и после первой части чемпионата занимает четвертое место в турнирной таблицы (эта позиция дает право сыграть переходные матчи с командой УПЛ). В Первой лиге турнир возобновится во второй половине марта.

В зимнее межсезонье «Ингулец» покинул ряд футболистах, причем речь идет о лидерах команды. Волохатый и Жовтенко перешли в «Оболонь», Пятов и Сад присоединились к «Полтаве», а Фарасеенко стал игроком «Черноморца». Новичком «желто-красных» стал полузащитник Юрий Тлумак, ранее выступавший за тернопольскую «Ниву». Во время подготовки к второй части сезона петровцы провели восемь спаррингов: 4 победы, 3 поражения и 1 ничья.

В текущем Кубке Украины «Ингулец» стартовал с победы над аматорским черкасским «Карбоном» – 2:1. В 1/16 финала «желто-красные» разгромили хмельницкое «Подолье» (4:1), а в 1/8 финала одолели сумскую «Викторию» (1:0). «У нас есть желание создать сенсацию – мы хотим побеждать. Конечно, мы понимаем, против кого будем играть, но наша команда приложит все усилия и сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд и попробовать выиграть Кубок Украины», - отметил наставник петровской команды Василий Кобин.

С выступлениями в Кубке Украины у поклонников «Ингульца» связаны приятные воспоминания. В сезоне 2018/2019 «желто-красные» сумели выйти в финал турнира, где уступили донецкому «Шахтеру». При этом петровская команда стала первым в истории представителем Первой лиги, игравшим в финале национального Кубка.

Статистика встреч

Команды ранее провели семь очных противостояний в УПЛ, в Кубке Украины они встретятся впервые. Киевляне 5 раз обыгрывали «Ингулец», 1 победа на счету «желто-красных». Предыдущую дуэль с петровцами, которая состоялась в мае прошлого года, «Динамо» выиграло со счетом 4:0. Голы в том поединке забили Шапаренко, Михайленко и Ванат, а Дехтярук отправил мяч в собственные ворота.

Прогноз на противостояние

Довольно сложно найти какие-то козыри в пользу команды Кобина. Киевляне уже провели два матча после зимней паузы, в то время как «желто-красные» играли только спарринги. Тренерский штаб «Динамо», вполне вероятно, прибегнет к ротации, и новые футболисты будут полны решимости показать себя с наилучшей стороны. Вызывает вопросы и текущий кадровый потенциал петровцев. Прогнозируем уверенную победу киевлян с форой «-3.5».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Михайленко, Шапаренко, Буяльский, Редушко, Герреро, Ярмоленко.

«Ингулец»: Жилкин, Катрич, Аркуша, Дехтярук, Дубилей, Янович, Тлумак, Могильный, Рязанцев, Свистун, Дзень.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.03 для «Динамо» и 52.78 для «Ингульца». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.