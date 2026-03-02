Динамо Киев

Во вторник, 3 марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Динамо» и «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

На пути к этой стадии турнира киевляне обыграли «Александрию» (2:1) и «Шахтер» (2:1). «Ингулец» стартовал с победы над аматорским черкасским «Карбоном» – 2:1. В 1/16 финала «желто-красные» разгромили хмельницкое «Подолье» (4:1), а в 1/8 финала одолели сумскую «Викторию» (1:0). Команда Игоря Костюка в новом году уже провела две официальные игры, одержав в них победы, в то время как петровцы готовятся к возобновлению Первой лиги во второй половине марта. Команды впервые встретятся в Кубке Украины. В УПЛ киевляне 5 раз обыгрывали «желто-красных», 1 виктория на счету «Ингульца» и 1 матч завершился вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

