Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Кубок Украины
Динамо Киев
03.03.2026 18:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
02 марта 2026, 23:50 | Обновлено 02 марта 2026, 23:51
Динамо – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Кубка Украины

Во вторник, 3 марта, состоится поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Динамо» и «Ингулец». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, игра начнется в 18:00.

На пути к этой стадии турнира киевляне обыграли «Александрию» (2:1) и «Шахтер» (2:1). «Ингулец» стартовал с победы над аматорским черкасским «Карбоном» – 2:1. В 1/16 финала «желто-красные» разгромили хмельницкое «Подолье» (4:1), а в 1/8 финала одолели сумскую «Викторию» (1:0). Команда Игоря Костюка в новом году уже провела две официальные игры, одержав в них победы, в то время как петровцы готовятся к возобновлению Первой лиги во второй половине марта. Команды впервые встретятся в Кубке Украины. В УПЛ киевляне 5 раз обыгрывали «желто-красных», 1 виктория на счету «Ингульца» и 1 матч завершился вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.03 для «Динамо» и 52.78 для «Ингульца». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
3 марта 2026 -
18:00
Ингулец
Победа Динамо с форой -3.5 1.63
По теме:
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Тренер Полесья: «Ротань возвращается. У нас хорошие шансы против Динамо»
Тренер аутсайдера: «Будем набирать очки с Динамо, Кривбассом и Карпатами»
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Ингулец Динамо - Ингулец текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
