  Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии

Поединок состоится 3 марта и начнется в 22:00 по Киеву

Комо – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
3 марта на Джузеппе Синигалья пройдет первый матч полуфинала Кубка Италии, в котором Комо встретится с Интером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Комо

Команда еще несколько лет назад продолжала свое затяжное прозябание. Но потом появились новые, амбициозные и богатые инвесторы - и по итогам позапрошлого сезона вернулась в Серию А. Уже там молодой наставник, Сеск, удивил всех, сумев с рядом новичков, набранных массово летом (многие из которых выглядели прошедшими пик) в топ-10 итоговой таблицы.

Сейчаса клуб еще больше прибавил. В Серии А он закрепился в зоне еврокубков - более того, не так уж и низки шансы пробиться в квартет лидеров и замахнуться на выход в Лигу чемпионов. При этом в кубке, начав, в отличие от своего следующего соперника еще летом, прошли не только Зюдтироль, Сассуоло и Фиорентину, но и Наполи. И только с последним были проблемы: после 1:1 в игровое время выбили действующего чемпиона на выезде по пенальти!

Интер

Клуб вплоть до конца прошлого сезона играл под руководством Симоне Индзаги. Получалось неплохо, а 2024/2025 и вовсе мог триумфальным - гранд замахивался на три-четыре трофея. Но в итоге не взяли вообще ни единого. А в последнем поединке для того тренера уступили 0:5 ПСЖ в финале прошлой Лиги чемпионов.

У нынешнего тренера, Киву, уже собралось немало неудач. Он начинал с поражения на летнем клубном чемпионате мира. В январе уступили на Суперкубке первому же сопернику, а на прошлой неделе опозорились в Лиге чемпионов, проиграв и второй поединок Буде/Глимт в стартовом раунде плей-офф. С другой стороны, команда из Милана уверенно лидирует в Серии А. И уже вышла в полуфинал национального кубка, пройдя Венецию и Торино.

Статистика личных встреч

Пока что, во всех четырех официальных поединках, Интер только побеждал своего соперника, причем в декабре и вовсе было 4:0.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но и у хозяев есть свои амбиции, так что стоит применить нейтральную ставку на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,86).

