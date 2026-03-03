Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Комо и Интер провели первый матч 1/2 финала Кубка Италии 2025/26
Кубок Италии
Комо
03.03.2026 22:00 – FT 0 : 0
Интер Милан
03 марта 2026, 23:54 | Обновлено 04 марта 2026, 01:01
239
1

Комо и Интер провели первый матч 1/2 финала Кубка Италии 2025/26

Встреча завершилась со счетом 0:0, ответный поединок состоится 22 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта Комо и Интер сыграли первый полуфинальный матч Кубка Италии сезона 2025/26.

Встреча, которая прошла на арене Стадио Джузеппе Синигалья, завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каждая команда провела по пять замен, рефери не показал ни одной желтой карточки.

Комо провел более активный поединок – xG 0.90 (у Интера – 0.06), пять ударов в сторону ворот (три у Интера) и шесть угловых (один у Интера).

Ответный матч запланирован на 22 апреля на Сан-Сиро в Милане (19:00).

В другом полуфинале Кубка Италии сойдутся Лацио и Аталанта (4 марта / 22 апреля).

Кубок Италии 2025/26. 1/2 финала

Первый матч. 3 марта

Комо – Интер – 0:0

Комо: Жан Бюте, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Алекс Валье (Альберто Морено, 79), Иван Смолчич, Нико Пас (Анастасиос Дувикас, 86), Мергим Войвода (Игнасе ван дер Бремпт, 79), Максимо Перроне, Серхи Роберто (Ассан Диао, 70), Максенс Какере (Мартин Батурина, 86), Лукаш Да Кунья

Интер Милан: Жозеп Мартинес, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 58), Янн Биссек, Хакан Чалханоглу (Петр Зелински, 58), Давиде Фраттези (Генрих Мхитарян, 85), Анди Диуф (Луис Энрике, 68), Петар Сучич, Франческо Пио Эспозито (Маркус Тюрам, 58)

Видеообзор матча

Сетка плей-офф Кубка Италии

Фотогалерея матча

Инфографика

Комо Интер Милан Кубок Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Artem_Ponomar
Комо думаю так просто не віддасть путівку у фінал 
