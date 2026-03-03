Комо и Интер провели первый матч 1/2 финала Кубка Италии 2025/26

3 марта Комо и Интер сыграли первый полуфинальный матч Кубка Италии сезона 2025/26.

Встреча, которая прошла на арене Стадио Джузеппе Синигалья, завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Каждая команда провела по пять замен, рефери не показал ни одной желтой карточки.

Комо провел более активный поединок – xG 0.90 (у Интера – 0.06), пять ударов в сторону ворот (три у Интера) и шесть угловых (один у Интера).

Ответный матч запланирован на 22 апреля на Сан-Сиро в Милане (19:00).

В другом полуфинале Кубка Италии сойдутся Лацио и Аталанта (4 марта / 22 апреля).

Кубок Италии 2025/26. 1/2 финала

Первый матч. 3 марта

Комо – Интер – 0:0

Комо: Жан Бюте, Диего Карлос, Хакобо Рамон, Алекс Валье (Альберто Морено, 79), Иван Смолчич, Нико Пас (Анастасиос Дувикас, 86), Мергим Войвода (Игнасе ван дер Бремпт, 79), Максимо Перроне, Серхи Роберто (Ассан Диао, 70), Максенс Какере (Мартин Батурина, 86), Лукаш Да Кунья

Интер Милан: Жозеп Мартинес, Франческо Ачерби, Карлос Аугусто, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 58), Янн Биссек, Хакан Чалханоглу (Петр Зелински, 58), Давиде Фраттези (Генрих Мхитарян, 85), Анди Диуф (Луис Энрике, 68), Петар Сучич, Франческо Пио Эспозито (Маркус Тюрам, 58)

Видеообзор матча

Сетка плей-офф Кубка Италии

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика