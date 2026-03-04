Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Комо – Интер – 0:0. Полуфинал Кубка Италии. Видеообзор матча
Кубок Италии
Комо
03.03.2026 22:00 – FT 0 : 0
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
04 марта 2026, 00:46 |
19
0

Комо – Интер – 0:0. Полуфинал Кубка Италии. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Италии 2025/26

04 марта 2026, 00:46 |
19
0
Комо – Интер – 0:0. Полуфинал Кубка Италии. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта Комо и Интер расписали безголевую ничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии 2025/26.

Ответный поединок состоится 22 апреля на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель противостояния в финале Кубка поборется либо с Лацио, либо с Аталантой.

Кубок Италии 2025/26. 1/2 финала

Первый матч. 3 марта

Комо – Интер – 0:0

Видеообзор матча

По теме:
Прервали серию. Ливерпуль сенсационно уступил худшей команде АПЛ
Голевая перестрелка. Сенсация: ПСВ не сумел выйти в финал Кубка Нидерландов
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Кубок Италии по футболу Интер Милан Комо видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Футбол | 03 марта 2026, 00:05 16
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
У Барселоны +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги

Игра против Хетафе завершилась со счетом 0:1

Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 03 марта 2026, 15:00 35
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Динамо – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Первый полуфиналист определится в Киеве

Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Футбол | 03.03.2026, 18:12
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Футбол | 03.03.2026, 08:14
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Футбол | 03.03.2026, 22:22
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Мудрик заключил важное соглашение. Михаил нашел, куда потратить деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
02.03.2026, 08:10 31
Футбол
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 8
Футбол
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
Дубль и ассист Месси. Интер Майами совершил безумный камбек с 0:2 и победил
02.03.2026, 04:15 2
Футбол
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
02.03.2026, 08:02 3
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 19
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем