03.03.2026 22:00 – FT 0 : 0
Италия04 марта 2026, 00:46 |
19
0
Комо – Интер – 0:0. Полуфинал Кубка Италии. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка Италии 2025/26
04 марта 2026, 00:46 |
19
0
3 марта Комо и Интер расписали безголевую ничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии 2025/26.
Ответный поединок состоится 22 апреля на стадионе Сан-Сиро в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель противостояния в финале Кубка поборется либо с Лацио, либо с Аталантой.
Кубок Италии 2025/26. 1/2 финала
Первый матч. 3 марта
Комо – Интер – 0:0
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 марта 2026, 00:05 16
Игра против Хетафе завершилась со счетом 0:1
Футбол | 03 марта 2026, 15:00 35
Первый полуфиналист определится в Киеве
Футбол | 03.03.2026, 18:12
Футбол | 03.03.2026, 08:14
Футбол | 03.03.2026, 22:22
Комментарии 0
Популярные новости
02.03.2026, 08:10 31
02.03.2026, 08:42 8
02.03.2026, 04:15 2
02.03.2026, 20:36 6
02.03.2026, 06:15 1
02.03.2026, 08:02 3
02.03.2026, 07:01 19
02.03.2026, 00:02 4