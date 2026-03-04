3 марта Комо и Интер расписали безголевую ничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии 2025/26.

Ответный поединок состоится 22 апреля на стадионе Сан-Сиро в Милане.

Победитель противостояния в финале Кубка поборется либо с Лацио, либо с Аталантой.

Кубок Италии 2025/26. 1/2 финала

Первый матч. 3 марта

Комо – Интер – 0:0

Видеообзор матча