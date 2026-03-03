Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Комо – Интер. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
Комо
03.03.2026 22:00 – 78 0 : 0
Интер Милан
Италия
03 марта 2026, 22:00 | Обновлено 03 марта 2026, 22:03
Комо – Интер. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/2 финала Кубка Италии 3 марта в 22:00

Комо – Интер. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта Комо и Интер проводят матч 1/2 финала Кубка Италии сезона 2025/26.

Команды играют на стадионе Джузеппе Синигалья. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.03 для Комо и 2.69 для Интера.

Комо Интер Милан смотреть онлайн Кубок Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
