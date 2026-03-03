03.03.2026 22:00 – 78’ 0 : 0
03 марта 2026, 22:00
Комо – Интер. Полуфинал Кубка Италии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/2 финала Кубка Италии 3 марта в 22:00
3 марта Комо и Интер проводят матч 1/2 финала Кубка Италии сезона 2025/26.
Команды играют на стадионе Джузеппе Синигалья. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.03 для Комо и 2.69 для Интера.
