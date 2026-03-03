Раскрыты скандальные слова игрока Реала, за которые его удалили
Мастантуоно может быть отстранен на два ближайших тура Ла Лиги
Выяснились подробности инцидента, приведшего к удалению вингера мадридского «Реала» Франко Мастантуоно в концовке поединка с «Хетафе» (0:1).
На пятой компенсированной минуте встречи 18-летний аргентинский талант сорвался на эмоции и вступил в полемику с главным судьей Алехандро Муньисом. Игрок неоднократно прокричал в адрес арбитра фразу «какой позор, какой б***ь позор», что и стало причиной прямой красной карточки.
Вследствие этого неспортивного поведения Мастантуоно может быть отстранен на два ближайших тура Ла Лиги. Таким образом, «королевский клуб», вероятно, будет вынужден обходиться без молодого полузащитника в матчах против «Сельты» и «Эльче».
