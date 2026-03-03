Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Раскрыты скандальные слова игрока Реала, за которые его удалили
Испания
03 марта 2026, 05:32 | Обновлено 03 марта 2026, 05:33
Мастантуоно может быть отстранен на два ближайших тура Ла Лиги

Раскрыты скандальные слова игрока Реала, за которые его удалили
Выяснились подробности инцидента, приведшего к удалению вингера мадридского «Реала» Франко Мастантуоно в концовке поединка с «Хетафе» (0:1).

На пятой компенсированной минуте встречи 18-летний аргентинский талант сорвался на эмоции и вступил в полемику с главным судьей Алехандро Муньисом. Игрок неоднократно прокричал в адрес арбитра фразу «какой позор, какой б***ь позор», что и стало причиной прямой красной карточки.

Вследствие этого неспортивного поведения Мастантуоно может быть отстранен на два ближайших тура Ла Лиги. Таким образом, «королевский клуб», вероятно, будет вынужден обходиться без молодого полузащитника в матчах против «Сельты» и «Эльче».

По теме:
ЗИДАН: «Благодаря им я ощутил тот азарт, который чувствовал как игрок»
Тренер Реала высказался об отставании от Барселоны в четыре очка
ВИДЕО. Игрок Реала ударил коленом в голову соперника – арбитр промолчал
Франко Мастантуоно Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Хетафе Сельта Эльче
Михаил Олексиенко Источник: AS
Перець
Яка ганьба бл . як грає Реал в чемпіонаті 
