Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Игрок Реала ударил коленом в голову соперника – арбитр промолчал
Испания
03 марта 2026, 04:07 | Обновлено 03 марта 2026, 04:08
ВИДЕО. Игрок Реала ударил коленом в голову соперника – арбитр промолчал

Антонио Рюдигер оказался в центре скандального эпизода

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер оказался в центре скандального эпизода во время противостояния с «Хетафе» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Напомним, что встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась минимальным поражением хозяев со счетом 0:1.

На 26-й минуте поединка защитник гостей Диего Рико, продвигаясь с мячом по бровке, потерял равновесие в единоборстве с Ардой Гюлером. Рюдигер, который включился в борьбу мгновением позже, в падении нанес Рико удар левым коленом сначала в плечо, а затем в область челюсти.

Пострадавший сразу схватился за лицо, из-за чего игра была приостановлена. Несмотря на то что главный судья Алехандро Муньис вызвал на поле медицинскую бригаду, он решил не фиксировать фол в данном эпизоде.

Примечательно, что всего за минуту до этого инцидента между футболистами уже вспыхнул конфликт возле штрафной площади «Хетафе». Тогда Рико также оказался на газоне после контакта с Рюдигером, сигнализируя об ударе по лицу, однако арбитр оставил действия немецкого легионера «сливочных» без наказания.

Антонио Рюдигер Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Хетафе Ла Лига Арда Гюлер
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
