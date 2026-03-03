ВИДЕО. Игрок Реала ударил коленом в голову соперника – арбитр промолчал

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер оказался в центре скандального эпизода во время противостояния с «Хетафе» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Напомним, что встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась минимальным поражением хозяев со счетом 0:1.

На 26-й минуте поединка защитник гостей Диего Рико, продвигаясь с мячом по бровке, потерял равновесие в единоборстве с Ардой Гюлером. Рюдигер, который включился в борьбу мгновением позже, в падении нанес Рико удар левым коленом сначала в плечо, а затем в область челюсти.

Пострадавший сразу схватился за лицо, из-за чего игра была приостановлена. Несмотря на то что главный судья Алехандро Муньис вызвал на поле медицинскую бригаду, он решил не фиксировать фол в данном эпизоде.

Примечательно, что всего за минуту до этого инцидента между футболистами уже вспыхнул конфликт возле штрафной площади «Хетафе». Тогда Рико также оказался на газоне после контакта с Рюдигером, сигнализируя об ударе по лицу, однако арбитр оставил действия немецкого легионера «сливочных» без наказания.