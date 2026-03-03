Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Барселоне +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.03.2026 22:00 – FT 0 : 1
Хетафе
Испания
03 марта 2026, 00:05 |
Игра против Хетафе завершилась со счетом 0:1

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 марта 2026 года, состоялся матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол в матче на 39-й минуте мощным ударом с лету забил Мартин Сатриано. На 90+5-й минуте хозяев поля в меньшинстве оставил Франко Мастантуоно, но через 2 минуты составы стали равными.

Эта победа стала для «Хетафе» первой над «Реалом» за последние 9 матчей. До этого команда проиграла королевскому клубу 8 встреч подряд.

После этого поражения «Реал» отстает от «Барселоны» в турнирной таблице Ла Лиги на 4 очка.

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 2 марта
Реал Мадрид – Хетафе – 0:1
Голы: Сатриано, 39
Удаления: Мастантуоно, 90+5 (Реал) – Лисо, 90+7 (Хетафе)

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Антонио Рюдигер, Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль, 55), Тьяго Питарч (Родриго, 55), Давид Алаба (Дин Хейсен, 55), Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени (Брайм Диас, 87), Гонсало Гарсия, Винисиус Жуниор, Арда Гюлер (Франко Мастантуоно, 69)

Хетафе: Давид Сория, Себастьян Боселли, Саид Ромеро, Хуан Иглесиас, Домингуш Дуарте, Диего Рико, Луис Милья, Мауро Арамбарри, Франциско Кико-Фемения (Адриан Лисо, 58), Мартин Сатриано (Абделькадир Абкар, 90+1), Луис Васкес (Марио Мартин, 70)

По теме:
Трубин пропустил. Бенфика провела важный матч в чемпионате Португалии
Реал Мадрид – Хетафе. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Реал неожиданно пропустил супергол от Хетафе
Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Мартин Сатриано Реал - Хетафе
Дмитрий Вус
Viktor Shuper
Реал знову обісрався по самі помідори
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
была статистика-шутка в твиттере мол когда РМА не ставят пенальти или не удаляют соперника, то они в 100% играх теряли очки
и там выборка не на 3-4 матча последних с осечками как вы понимаете ...
 и тренд продолжился ...
Ответить
+3
pol-55
Крім гарного гола,в цьому матчі нічого путнього по грі,нуу для Хетафе це трімф за скільки років.
Ответить
+2
Battersea
И с Реалом бывает такое.)
Ответить
0
