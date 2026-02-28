В понедельник, 2 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Хетафе».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция