02.03.2026 22:00 - : -
Испания28 февраля 2026, 18:24 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:25
41
0
Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 2 марта в 22:00 по Киеву
28 февраля 2026, 18:24 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:25
41
0
В понедельник, 2 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Хетафе».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – ХетафеСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 февраля 2026, 04:00 20
Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса поддержала Сергея
Футбол | 28 февраля 2026, 16:07 0
Поединок состоится 28 февраля в 17:15 по Киеву
Футбол | 27.02.2026, 18:04
Футбол | 28.02.2026, 05:55
Футбол | 28.02.2026, 15:45
Комментарии 0
Популярные новости
27.02.2026, 17:14 1
27.02.2026, 05:00 1
27.02.2026, 13:17 27
28.02.2026, 11:43 7
27.02.2026, 05:30 1
27.02.2026, 09:11 12
27.02.2026, 19:05 11
27.02.2026, 15:37 8