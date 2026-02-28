Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.03.2026 22:00 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 февраля 2026, 18:24 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:25
41
0

Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 2 марта в 22:00 по Киеву

28 февраля 2026, 18:24 | Обновлено 28 февраля 2026, 18:25
41
0
Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид – Хетафе

В понедельник, 2 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Хетафе».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Хетафе
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Вильярреал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Талантливый украинец оформил асист в матче за Барселону U-16
Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал - Хетафе
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Бокс | 28 февраля 2026, 04:00 20
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса поддержала Сергея

Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 28 февраля 2026, 16:07 0
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 февраля в 17:15 по Киеву

Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Футбол | 27.02.2026, 18:04
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Легенда Шахтера прокомментировал жеребьевку Лиги конференций для донетчан
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Футбол | 28.02.2026, 05:55
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
Шахтер хочет перенести домашний матч с Лехом. Туран нашел стадион
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Футбол | 28.02.2026, 15:45
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
На верхушке становится жарко. Полесье не оставило шансов ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
Анонс 28-го тура АПЛ: очередное лондонское дерби и не одно!
27.02.2026, 17:14 1
Футбол
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
У Турки Аль-Шейха возникли большие проблемы
27.02.2026, 05:00 1
Бокс
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Соперники для Лунина, Забарного
27.02.2026, 13:17 27
Футбол
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
28.02.2026, 11:43 7
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
Теренс КРОУФОРД: «У меня сердце разрывается, это был договорной бой»
27.02.2026, 05:30 1
Бокс
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
За футболистом Динамо следят в Вооруженных силах Украины
27.02.2026, 09:11 12
Футбол
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
FIDE близка к освобождению от путинского прихвостня. Что происходит
27.02.2026, 19:05 11
Другие виды
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
Йожеф Сабо отреагировал на победу Динамо в матче с Эпицентром
27.02.2026, 15:37 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем