2 марта на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 26-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда год назад играла еще под руководством Анчелотти, которому, казалось, Перес безгранично доверяет - тем более что сам признавал, что увольнение Карло в свое время было ошибкой. Но все заслуги не перевесили неудачи той весны. В итоге сделали ставку на Хаби Алонсо, но, при том что он не чужой для Мадрида человек, и добивался успеха как тренер в Байере, тут не потянул. Продержался бывший полузащитник с пол года - последней каплей стало поражение от Барселоны в Суперкубке.

Арбелоа, нынешний тренер, кажется только временным вариантом. Начинал он вообще с кубкового поражения Альбасете. Потом уступил и Бенфике в Лиге чемпионов - сразу, правда, добившись реванша. А в Примере, дождавшись осечки Барселоны и выскочив на первое место, сразу его вернули, уступив Осасуне.

Хетафе

Клуб с этим же тренером, Бордаласом, в его предыдущую каденцию делал впечатляющий рывок из Сегунды в плей-офф Лиги Европы. Сейчас все куда скромнее, хотя прагматичный стиль Пепе не поменялся. Но он обеспечивает банальное выживание его подопечных - так, прошлой весной получилось набрать 42 очка и занять комфортное тринадцатое место.

Сейчас у команды из Мадрида был удачный старт. Но развить успехи, всерьез навязать борьбу за еврокубки не получилось. Наоборот, в декабре-январе был вылет в кубке от скромного Бургоса и ряд поражений в Примере. Благо, что к концу зимы получилось прибавить, взяв сначала пару ничьих, а потом и победив Алавес и Вильярреал. И, возможно, расслабившись, потом уступили 0-1 дома Севилье.

Статистика личных встреч

Выездные 1:0 в октябре стали восьмой победой кряду в исполнении столичного гранда. Причем за все время он пропустил только один гол.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут от этого дерби сюрпризов. Согласимся: после осечки в прошлом туре тут Мбаппе и компания должны выигрывать с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,959 по линии БК betking).