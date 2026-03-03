Реал Мадрид – Хетафе – 0:1. За что удалили Мастантуоно? Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги
В понедельник, 2 марта 2026 года, состоялся матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Победу со счетом 1:0 одержали гости.
В конце матча красную куртку за разговор с арбитром получил Франко Мастантуоно.
Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 2 марта
Реал Мадрид – Хетафе – 0:1
Голы: Сатриано, 39
Удаления: Мастантуоно, 90+5 (Реал) – Лисо, 90+7 (Хетафе)
Видеообзор
ГОЛ, 0:1! Мартин Сатриано, 39 мин.
События матча
