В понедельник, 2 марта 2026 года, состоялся матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Победу со счетом 1:0 одержали гости.

В конце матча красную куртку за разговор с арбитром получил Франко Мастантуоно.

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 2 марта

Реал Мадрид – Хетафе – 0:1

Голы: Сатриано, 39

Удаления: Мастантуоно, 90+5 (Реал) – Лисо, 90+7 (Хетафе)

ГОЛ, 0:1! Мартин Сатриано, 39 мин.