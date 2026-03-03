Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Хетафе – 0:1. За что удалили Мастантуоно? Видео гола и обзор
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
02.03.2026 22:00 – FT 0 : 1
Хетафе
Испания
03 марта 2026, 01:39
523
0

Реал Мадрид – Хетафе – 0:1. За что удалили Мастантуоно? Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка Ла Лиги

03 марта 2026, 01:39 |
523
0
Реал Мадрид – Хетафе – 0:1. За что удалили Мастантуоно? Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 2 марта 2026 года, состоялся матч 26-го тура Ла Лиги 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Хетафе». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Победу со счетом 1:0 одержали гости.

В конце матча красную куртку за разговор с арбитром получил Франко Мастантуоно.

Ла Лига 2025/26. 26-й тур, 2 марта
Реал Мадрид – Хетафе – 0:1
Голы: Сатриано, 39
Удаления: Мастантуоно, 90+5 (Реал) – Лисо, 90+7 (Хетафе)

Видеообзор

ГОЛ, 0:1! Мартин Сатриано, 39 мин.

События матча

90’ +7
Адриан Лисо (Хетафе) получает красную карточку.
90’ +5
Франко Мастантуоно (Реал Мадрид) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Сатриано (Хетафе), асcист Мауро Арамбарри.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
