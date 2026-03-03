«Прочь из клуба»: поражение от Хетафе спровоцировало бунт болельщиков Реала

Болельщики мадридского «Реала» выразили резкое недовольство руководством клуба после неудачного матча против «Хетафе».

В рамках 26-го тура Ла Лиги «королевский клуб» потерпел домашнее поражение со счетом 0:1.

По сведениям корреспондента Radio Marca Мигеля Анхеля Торибио, сразу после окончания встречи трибуны стадиона «Сантьяго Бернабеу» взорвались протестами. Фанаты массово скандировали лозунги с требованием немедленной отставки президента клуба Флорентино Переса.



