Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Прочь из клуба»: поражение от Хетафе спровоцировало бунт болельщиков Реала
Испания
03 марта 2026, 01:22 | Обновлено 03 марта 2026, 01:23
373
0

«Прочь из клуба»: поражение от Хетафе спровоцировало бунт болельщиков Реала

После финального свистка стадион потребовал отставки Флорентино Переса

03 марта 2026, 01:22 | Обновлено 03 марта 2026, 01:23
373
0
«Прочь из клуба»: поражение от Хетафе спровоцировало бунт болельщиков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики мадридского «Реала» выразили резкое недовольство руководством клуба после неудачного матча против «Хетафе».

В рамках 26-го тура Ла Лиги «королевский клуб» потерпел домашнее поражение со счетом 0:1.

По сведениям корреспондента Radio Marca Мигеля Анхеля Торибио, сразу после окончания встречи трибуны стадиона «Сантьяго Бернабеу» взорвались протестами. Фанаты массово скандировали лозунги с требованием немедленной отставки президента клуба Флорентино Переса.

Ранее тренер «Реала» сообщил, успеет ли Мбаппе восстановиться к матчу с «Ман Сити».

По теме:
Реал Мадрид – Хетафе – 0:1. За что удалили Мастантуоно? Видео гола и обзор
После поражения лишь один игрок Реала осмелился подойти к трибунам
В Барселоне +4. Реал сенсационно проиграл матч Ла Лиги
Реал Мадрид Альваро Арбелоа Манчестер Сити Флорентино Перес чемпионат Испании по футболу Хетафе Сантьяго Бернабеу
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Футбол | 02 марта 2026, 09:29 0
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб

Синица приглашает украинца в «Чернигов»

Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Бокс | 02 марта 2026, 08:02 0
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме
Усик ответил Ленноксу Льюису, который сказал, что победил бы его в прайме

Александр не воспринимает подобные заявления

Фиорентина прервала успешную серию в Серии А
Футбол | 02.03.2026, 23:47
Фиорентина прервала успешную серию в Серии А
Фиорентина прервала успешную серию в Серии А
Большой скандал! Украинцам запретили форму с картой Украины
Олимпийские игры | 02.03.2026, 18:47
Большой скандал! Украинцам запретили форму с картой Украины
Большой скандал! Украинцам запретили форму с картой Украины
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 02.03.2026, 08:42
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
02.03.2026, 07:01 15
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
01.03.2026, 06:43 43
Другие виды
ВИДЕО. Магучих станцевала под хит Пивоварова: певец отреагировал
ВИДЕО. Магучих станцевала под хит Пивоварова: певец отреагировал
01.03.2026, 01:55
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
01.03.2026, 09:03
Бокс
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
02.03.2026, 00:02 4
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем