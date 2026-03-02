Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Реала сообщил, успеет ли Мбаппе восстановиться к матчу с Ман Сити
Лига чемпионов
02 марта 2026, 01:27 | Обновлено 02 марта 2026, 01:28
Тренер Реала сообщил, успеет ли Мбаппе восстановиться к матчу с Ман Сити

Арбелоа в ходе пресс-конференции затронул тему состояния здоровья француза

Тренер Реала сообщил, успеет ли Мбаппе восстановиться к матчу с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в ходе пресс-конференции накануне встречи с «Хетафе» затронул тему состояния здоровья Килиана Мбаппе.

Французский нападающий пропустил ответную игру плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1) из-за проблем с коленом. Согласно предварительным прогнозам, форвард может провести в лазарете около трех недель, что ставит под вопрос его участие в ответном матче 1/4 финала против «Манчестер Сити», который запланирован на 17 марта.

«Мы полностью понимаем характер его повреждения. Сейчас в приоритете – избавить игрока от любого дискомфорта, чтобы он смог вернуться в строй с полной уверенностью в своих силах.

Что касается сроков восстановления к Лиге чемпионов, мы оцениваем ситуацию ежедневно. Сейчас преждевременно называть точные даты – окончательное решение будет принято исходя из его самочувствия», – заявил Арбелоа.

Михаил Олексиенко Источник: Marca
