  4. Серхио Рамос назвал футболиста, из-за которого больше всего страдал
Испания
28 февраля 2026, 07:00 |
Серхио Рамос назвал футболиста, из-за которого больше всего страдал

Испанец выделил Месси

Серхио Рамос назвал футболиста, из-за которого больше всего страдал
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о Лионеле Месси, с которым много лет противостоял друг другу на поле во время Эль Класико.

«Я всегда страдал, играя против Месси. Но сейчас, каждый раз, когда смотрю, как он играет, получаю удовольствие», – сказал Рамос.

Ранее появилась информация, что бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос стал публичным лицом консорциума инвесторов, который готовит предложение в размере €400 млн на покупку его родного клуба – «Севильи».

