Испания28 февраля 2026, 07:00 |
843
0
Серхио Рамос назвал футболиста, из-за которого больше всего страдал
Испанец выделил Месси
28 февраля 2026, 07:00 |
843
0
Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о Лионеле Месси, с которым много лет противостоял друг другу на поле во время Эль Класико.
«Я всегда страдал, играя против Месси. Но сейчас, каждый раз, когда смотрю, как он играет, получаю удовольствие», – сказал Рамос.
Ранее появилась информация, что бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос стал публичным лицом консорциума инвесторов, который готовит предложение в размере €400 млн на покупку его родного клуба – «Севильи».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 февраля 2026, 02:11 2
Форвард Динамо высказался после матча 18-го тура УПЛ против Эпицентра (4:0)
Футбол | 27 февраля 2026, 17:15 1
Вячеслав Суркис вышел на поле в УПЛ
Футбол | 27.02.2026, 11:38
Футбол | 27.02.2026, 15:37
Футбол | 28.02.2026, 06:30
Комментарии 0
Популярные новости
26.02.2026, 08:00 12
26.02.2026, 19:00 5
27.02.2026, 21:22 25
27.02.2026, 04:00 1
27.02.2026, 13:17 27
27.02.2026, 17:14 1
27.02.2026, 15:11 1
27.02.2026, 06:30 19