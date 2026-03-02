«На сегодняшний день он – незаменимый»: Арбелоа в восторге от игрока Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выразил глубокое восхищение игрой Винисиуса Жуниора накануне встречи 26-го тура Ла Лиги против «Хетафе», запланированной на 2 марта.

В последних пяти поединках чемпионата Испании и Лиги чемпионов бразильский нападающий продемонстрировал феноменальную форму, записав на свой счет шесть забитых мячей.

«Сложно судить, есть ли в этом моя прямая заслуга. Нынешний успех – это целиком и полностью результат упорного труда самого Винисиуса.

Моя задача сводилась лишь к тому, чтобы вселить в него непоколебимую уверенность и убедить партнеров по команде активнее задействовать его в атакующих действиях. На сегодняшний день он – незаменимый элемент нашего коллектива», – заявил Арбелоа.