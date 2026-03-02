Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «На сегодняшний день он – незаменимый»: Арбелоа в восторге от игрока Реала
Испания
02 марта 2026, 06:14
650
0

Главный тренер мадридского клуба выразил глубокое восхищение игрой Винисиуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выразил глубокое восхищение игрой Винисиуса Жуниора накануне встречи 26-го тура Ла Лиги против «Хетафе», запланированной на 2 марта.

В последних пяти поединках чемпионата Испании и Лиги чемпионов бразильский нападающий продемонстрировал феноменальную форму, записав на свой счет шесть забитых мячей.

«Сложно судить, есть ли в этом моя прямая заслуга. Нынешний успех – это целиком и полностью результат упорного труда самого Винисиуса.

Моя задача сводилась лишь к тому, чтобы вселить в него непоколебимую уверенность и убедить партнеров по команде активнее задействовать его в атакующих действиях. На сегодняшний день он – незаменимый элемент нашего коллектива», – заявил Арбелоа.

Винисиус Жуниор Альваро Арбелоа Реал Мадрид Хетафе чемпионат Испании по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Marca
