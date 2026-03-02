Президент ФИФА выступил с жесткой инициативой по наказанию расистов

Глава ФИФА Джанни Инфантино выступил с инициативой наказывать удалением футболистов, которые прикрывают рот во время словесных перепалок на поле.

Напомним, в ходе матча с «Реалом» (0:1) вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца по расовым мотивам.

«Если футболист прячет лицо и произносит фразы с расистским подтекстом, он должен немедленно покинуть поле. Логично предположить: если человеку приходится скрывать свои слова, значит, он говорит нечто недопустимое.

Мне непонятно, зачем закрывать рот, если вам нечего таить. Все предельно просто. Такие жесткие меры необходимы, если мы действительно хотим искоренить расизм.

Нам нужны решительные действия со сдерживающим эффектом. Однако, помимо наказаний, стоит работать над культурой поведения и давать шанс на искреннее извинение.

В пылу эмоций человек может совершить поступок, о котором позже пожалеет – в таких случаях санкции могли бы быть иными», – цитирует Инфантино Sky News.