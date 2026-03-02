Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент ФИФА выступил с жесткой инициативой по наказанию расистов
Другие новости
02 марта 2026, 03:57 |
34
0

Президент ФИФА выступил с жесткой инициативой по наказанию расистов

Инфантино предлагает наказывать футболистов, которые скрывают рот во время споров

02 марта 2026, 03:57 |
34
0
Президент ФИФА выступил с жесткой инициативой по наказанию расистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Глава ФИФА Джанни Инфантино выступил с инициативой наказывать удалением футболистов, которые прикрывают рот во время словесных перепалок на поле.

Напомним, в ходе матча с «Реалом» (0:1) вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «Бенфики» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца по расовым мотивам.

«Если футболист прячет лицо и произносит фразы с расистским подтекстом, он должен немедленно покинуть поле. Логично предположить: если человеку приходится скрывать свои слова, значит, он говорит нечто недопустимое.

Мне непонятно, зачем закрывать рот, если вам нечего таить. Все предельно просто. Такие жесткие меры необходимы, если мы действительно хотим искоренить расизм.

Нам нужны решительные действия со сдерживающим эффектом. Однако, помимо наказаний, стоит работать над культурой поведения и давать шанс на искреннее извинение.

В пылу эмоций человек может совершить поступок, о котором позже пожалеет – в таких случаях санкции могли бы быть иными», – цитирует Инфантино Sky News.

По теме:
ВИДЕО. Ди Мария разрывает в Аргентине в 38 лет: забил родному клубу Месси
Тренер Реала сообщил, успеет ли Мбаппе восстановиться к матчу с Ман Сити
ВИДЕО. Моуриньо рассказал, почему Судаков оказался вне состава Бенфики
Джанни Инфантино Джанлука Престианни Винисиус Жуниор Реал Мадрид Бенфика Франсуа Летексье ФИФА Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Dailysports.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
Бокс | 01 марта 2026, 08:47 11
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Усик рассказал фанатам, когда завершит карьеру

Боксер утверждает, что ему осталось полтора года

ВИДЕО. Отсчет пошел: Месси забил первый гол в 2026 году в официальных играх
Футбол | 02 марта 2026, 03:37 0
ВИДЕО. Отсчет пошел: Месси забил первый гол в 2026 году в официальных играх
ВИДЕО. Отсчет пошел: Месси забил первый гол в 2026 году в официальных играх

Лионель отличился в матче против Орландо Сити и сравнял счет для Интер Майами

Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Бокс | 01.03.2026, 07:03
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Футбол | 01.03.2026, 20:09
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Два промаха с пенальти, но не сухарь. Колос обыграл Карпаты во Львове
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Бокс | 01.03.2026, 09:03
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Владимир Кличко не смог осуществить свою главную мечту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
Реал назвал Милану цену, за которую готов продать Лунина
28.02.2026, 09:18 8
Футбол
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
Источник: Усик заключил историческую сделку в боксе c Турки Аль-Шейхом
28.02.2026, 02:00 1
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если туда придут четыре футболиста
28.02.2026, 05:00 3
Футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 20
Футбол
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
Йожеф САБО: «Мне стыдно за такие решения, так нельзя поступать»
28.02.2026, 20:28 9
Футбол
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Шатерникова сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
28.02.2026, 04:00 23
Бокс
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
Восьмой гол в сезоне. В УПЛ появился единоличный лидер гонки бомбардиров
28.02.2026, 19:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем