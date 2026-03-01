Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»
Португалия
МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»

Португалец высказался о Джанлуке Престианни

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо высказался о вингере Джанлуке Престианни, которого обвиняются в расистском высказывании в адрес бразильского вингера «Реала» Винисиуса:

«Если Престианни действительно виновен, я больше не буду смотреть на него так же, как раньше, и для меня все будет кончено. Его карьера здесь закончится».

В поединке 1/16 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» случился конфликт Престианни и Винисиуса, в котором, вероятно, аргентинец назвал бразильца «обезьяной».

Ранее в «Бенфике» выступили с очередным заявлением по расистскому скандалу с «Реалом».

По теме:
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
ФОТО. Голливуд на футболе: популярная актриса забила на поле Спортинга
ФОТО. ФИФА готовит изменения в правилах после скандала имени Винисиуса
Джанлука Престианни Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу Реал Мадрид Бенфика - Реал расизм Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Комментарии 7
REALIST
Якщо він веде себе як мавпа, то тут справа не в кольорі шкіри... Але вуглики у всьому приплітають расизм
+3
2 ответа
pol-55
Перевзувся.
+2
didora
Вінісіус подлий провокатор, а Моуріньо ще й "захищає" його. Ну це скоріше гра на публіку, щоб у Європі про Моуріньо говорили що він бореться з расизмом!!!
+1
GloryUkraine
А як доказати що він сказав,якщо рот був прикритий? Тільки не кажіть, що пів-стадіону чуло, особливо коли це сталося після забитого голу.
0
Перший Серед Рівних в бані
А твоя кар'єра в Бенфіці часом скоро не закінчиться? 
-4
