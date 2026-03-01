МОУРИНЬО: «Если это действительно так, то его карьера в Бенфика закончится»

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо высказался о вингере Джанлуке Престианни, которого обвиняются в расистском высказывании в адрес бразильского вингера «Реала» Винисиуса:

«Если Престианни действительно виновен, я больше не буду смотреть на него так же, как раньше, и для меня все будет кончено. Его карьера здесь закончится».

В поединке 1/16 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» случился конфликт Престианни и Винисиуса, в котором, вероятно, аргентинец назвал бразильца «обезьяной».

