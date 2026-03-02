Во вторник, 3 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Борнмут

Несмотря на летний уход многих важных игроков, вишни демонстрируют довольно неплохие результаты в текущем сезоне. После 28 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 39 очков, позволяющих ей находиться на 10 месте турнирной таблицы. Расстояние и от 5-й, и от 15-й позиции составляет уже 8 зачетных пунктов.

В Кубке Англии «Борнмут» уступил «Ньюкаслу» в серии пенальти 1/32 финала.

Брентфорд

«Пчелам», как и «Борнмуту», удается демонстрировать отличные результаты, несмотря на уход многих ключевых лиц. За 28 матчей чемпионата Англии «Брентфорд» набрал 43 очка, благодаря которым теперь находится на 7-й позиции общего зачета. Расстояние от топ-5 небольшое – 5 баллов.

В Кубке Англии лондонцы выбили «Шеффилд Венздей» и «Максфилд», благодаря чему квалифицировались в 1/8 финала, где будут противостоять «Вест Хему».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Брентфорд». За этот отрезок лондонцам удалось одержать 5 побед. В последний раз «Борнмут» выигрывал в этом противостоянии еще в 2021 году в рамках плей-офф Чемпионшипа, однако все равно потерпел поражение по общему счету.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Борнмута» в Премьер-лиге продолжается уже 8 игр подряд. За это время на счету команды есть 4 победы и 4 ничьи.

В последних 7-х играх Премьер-лиги «Брентфорд» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

В 13/14 последних поединков «Борнмут» отличился хотя бы 1 голом.

В последних 8 выездных играх «Брентфорд» победил 7 раз.

Прогноз

Нас ожидает довольно активный и голевой матч, поэтому я поставлю на «обе команды забьют» (с коэффициентом 1.52 по линии БК betking).