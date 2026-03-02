Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
03.03.2026 21:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 марта 2026, 19:45 | Обновлено 02 марта 2026, 21:09
19
0

Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 3 марта в 21:30 по Киеву

02 марта 2026, 19:45 | Обновлено 02 марта 2026, 21:09
19
0
Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Борнмут

Во вторник, 3 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Борнмут

Несмотря на летний уход многих важных игроков, вишни демонстрируют довольно неплохие результаты в текущем сезоне. После 28 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 39 очков, позволяющих ей находиться на 10 месте турнирной таблицы. Расстояние и от 5-й, и от 15-й позиции составляет уже 8 зачетных пунктов.

В Кубке Англии «Борнмут» уступил «Ньюкаслу» в серии пенальти 1/32 финала.

Брентфорд

«Пчелам», как и «Борнмуту», удается демонстрировать отличные результаты, несмотря на уход многих ключевых лиц. За 28 матчей чемпионата Англии «Брентфорд» набрал 43 очка, благодаря которым теперь находится на 7-й позиции общего зачета. Расстояние от топ-5 небольшое – 5 баллов.

В Кубке Англии лондонцы выбили «Шеффилд Венздей» и «Максфилд», благодаря чему квалифицировались в 1/8 финала, где будут противостоять «Вест Хему».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Брентфорд». За этот отрезок лондонцам удалось одержать 5 побед. В последний раз «Борнмут» выигрывал в этом противостоянии еще в 2021 году в рамках плей-офф Чемпионшипа, однако все равно потерпел поражение по общему счету.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Борнмута» в Премьер-лиге продолжается уже 8 игр подряд. За это время на счету команды есть 4 победы и 4 ничьи.
  • В последних 7-х играх Премьер-лиги «Брентфорд» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.
  • В 13/14 последних поединков «Борнмут» отличился хотя бы 1 голом.
  • В последних 8 выездных играх «Брентфорд» победил 7 раз.

Прогноз

Нас ожидает довольно активный и голевой матч, поэтому я поставлю на «обе команды забьют» (с коэффициентом 1.52 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
3 марта 2026 -
21:30
Брентфорд
Обе забьют 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мудрика заметили в новом английском клубе. Что происходит?
Борнмут Брентфорд прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
Футбол | 02 марта 2026, 08:42 5
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026

Нигерия может заменить Иран

Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Футбол | 02 марта 2026, 07:36 5
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение

Футболист хочет остаться в клубе

Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Футбол | 02.03.2026, 17:55
Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Игорь КРАСНОПИР: «Покусать Шахтер? Цель Полесья – чемпионство УПЛ»
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Футбол | 02.03.2026, 10:10
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Сборная Украины понесла существенные потери перед игрой против Швеции
Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
Футбол | 02.03.2026, 15:05
Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
Первый успех в гостях. Кудровка обыграла СК Полтава на Оболонь Арене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
Динамо уволило легенду, которую привел в команду Лобановский
01.03.2026, 09:41 50
Футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
Появились новые шокирующие детали боя Усика с Верховеном
01.03.2026, 07:03 5
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 8
Олимпийские игры
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя побил старик, ты просто какое-то ничтожество»
02.03.2026, 06:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем