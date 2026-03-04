Борнмут – Брентфорд – 0:0. Ярмолюк появился во втором тайме. Видеообзор
Команды Английской Премьер-лиги не сумели определить сильнейшего в игре 29-го тура
Во вторник, 3 марта, состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Борнмут» и «Брентфорд». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 0:0.
Украинский защитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал игру со скамейки запасных и появился на поле во втором тайме, заменив на 62-й минуте Джона Хендерсона.
«Борнмут» чаще владел мячом, нанес больше ударов по воротам, однако пробить вратаря «пчел» Келлехера подопечным Андони Ираолы так и не удалось.
«Брентфорд» набрал 44 балла и занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Борнмут» разместился на девятой позиции, набрав 40 пунктов.
Английская Премьер-лига, 29-й тур. 3 марта
Борнмут – Брентфорд – 0:0
Видеообзор матча:
