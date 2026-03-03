Сухой день украинцев. Эвертон обыграл Бернли, Брентфорд расписал ничью
Завершены 3 матча 29-го тура АПЛ
Во вторник, 3 марта 2026 года, состоялись 3 матча 29-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2025/26.
«Борнмут» дома сыграл вничью с «Брентфордом», «Эвертон» в родных стенах обыграл «Бернли», а «Сандерленд» на выезде одержал победу над «Лидсом».
Виталий Миколенко вышел в старте «Эвертона» и провел на поле весь матч. Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал игру на скамейке запасных, но вышел на поле на 62-й минуте.
Английская Премьер-лига 2025/26. 29-й тур, 3 марта
Борнмут – Брентфорд – 0:0
Эвертон – Бернли – 2:0
Голы: Тарковски, 32, Дьюсбери-Холл, 60
Лидс – Сандерленд – 0:1
Голы: Диарра, 70 (пен.)
