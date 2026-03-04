Лидс – Сандерленд – 0:1. Победный пенальти. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Английской Премьер-лиги
3 марта состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Лидс» и «Сандерленд».
Поединок на «Элланд Роуд» в Лидсе завершился минимальной победой гостей (1:0).
Единственный мяч в матче забил Хабиб Диарра, реализовавший пенальти на 70-й минуте.
В турнирной таблице «Сандерленд» занимает 11-е место (40 очков), «Лидс» сейчас 15-й (31 балл).
Английская Премьер-лига. 29-й тур, 3 марта
«Лидс» – «Сандерленд» – 0:1
Голы: Диарра, 70 (пен.)
Видео голов и обзор матча:
События матча
