Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидс – Сандерленд – 0:1. Победный пенальти. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Англии
Лидс
03.03.2026 21:30 – FT 0 : 1
Сандерленд
Англия
04 марта 2026, 16:17 | Обновлено 04 марта 2026, 16:20
Лидс – Сандерленд – 0:1. Победный пенальти. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Английской Премьер-лиги

Лидс – Сандерленд – 0:1. Победный пенальти. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта состоялся матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Лидс» и «Сандерленд».

Поединок на «Элланд Роуд» в Лидсе завершился минимальной победой гостей (1:0).

Единственный мяч в матче забил Хабиб Диарра, реализовавший пенальти на 70-й минуте.

В турнирной таблице «Сандерленд» занимает 11-е место (40 очков), «Лидс» сейчас 15-й (31 балл).

Английская Премьер-лига. 29-й тур, 3 марта

«Лидс» – «Сандерленд» – 0:1

Голы: Диарра, 70 (пен.)

Видео голов и обзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! С пенальти забил Хабиб Диарра (Сандерленд).
Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Сандерленд пенальти Хабиб Диарра
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
