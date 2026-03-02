Во вторник, 3 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Лидс

В текущем сезоне новичок лиги показывает вполне приемлемые результаты. За 28 туров Премьер-лиги «Лидсу» удалось набрать 31 очко, благодаря которым он пока находится на 15-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета ощутимо – 6 очков.

В Кубке Англии «павлины» выбили «Дерби Каунти» и «Бирмингем», благодаря чему квалифицировались в 1/8 финала, где их ждет поединок против «Норвича».

Сандерленд

Другие новички чемпионата тоже совсем не разочаровывают. После 28 игр Премьер-лиги на балансе «черных кошек» есть 37 очков, пока позволяют им находиться на 12-й строчке общего зачета. И от зоны вылета, и от топ-5 «Сандерленд» отделяет 12 баллов.

В Кубке Англии клубу удалось пройти «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед» – благодаря этому он квалифицировался в 1/8 финала и будет противостоять с победителем пары «Порт Вейл» – «Бристоль».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

«Лидс» не может сохранить ворота сухими уже 7 игр подряд.

За 8 предыдущих выездных матчей Премьер-лиги «Сандерленд» не одержал ни одной победы.

В последних 9 матчах Премьер-лиги «Сандерленд» сохранил ворота сухими только 1 раз.

Прогноз

У обоих коллективов в текущем сезоне есть некоторые проблемы с обороной, поэтому я поставлю на тотал больше 2 (с коэффициентом 1.58 по линии БК betking).