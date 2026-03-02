Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидс – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Лидс
03.03.2026 21:30 - : -
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 марта 2026, 19:55 | Обновлено 02 марта 2026, 21:09
13
0

Лидс – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 3 марта в 21:30 по Киеву

02 марта 2026, 19:55 | Обновлено 02 марта 2026, 21:09
13
0
Лидс – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Лидс

Во вторник, 3 марта, состоится поединок 29-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Лидс

В текущем сезоне новичок лиги показывает вполне приемлемые результаты. За 28 туров Премьер-лиги «Лидсу» удалось набрать 31 очко, благодаря которым он пока находится на 15-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета ощутимо – 6 очков.

В Кубке Англии «павлины» выбили «Дерби Каунти» и «Бирмингем», благодаря чему квалифицировались в 1/8 финала, где их ждет поединок против «Норвича».

Сандерленд

Другие новички чемпионата тоже совсем не разочаровывают. После 28 игр Премьер-лиги на балансе «черных кошек» есть 37 очков, пока позволяют им находиться на 12-й строчке общего зачета. И от зоны вылета, и от топ-5 «Сандерленд» отделяет 12 баллов.

В Кубке Англии клубу удалось пройти «Эвертон» и «Оксфорд Юнайтед» – благодаря этому он квалифицировался в 1/8 финала и будет противостоять с победителем пары «Порт Вейл» – «Бристоль».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 1 победе, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • «Лидс» не может сохранить ворота сухими уже 7 игр подряд.
  • За 8 предыдущих выездных матчей Премьер-лиги «Сандерленд» не одержал ни одной победы.
  • В последних 9 матчах Премьер-лиги «Сандерленд» сохранил ворота сухими только 1 раз.

Прогноз

У обоих коллективов в текущем сезоне есть некоторые проблемы с обороной, поэтому я поставлю на тотал больше 2 (с коэффициентом 1.58 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Лидс
3 марта 2026 -
21:30
Сандерленд
Тотал больше 2 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Жил Висенте – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Реал Мадрид – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мудрика заметили в новом английском клубе. Что происходит?
Лидс Сандерленд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Футбол | 02 марта 2026, 09:29 0
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб
Ярмоленко получил предложение сыграть за новый для себя клуб

Синица приглашает украинца в «Чернигов»

МИЧЕЛ: «Надо понимать, он важнее любого игрока Жироны»
Футбол | 02 марта 2026, 21:00 0
МИЧЕЛ: «Надо понимать, он важнее любого игрока Жироны»
МИЧЕЛ: «Надо понимать, он важнее любого игрока Жироны»

Тренер – о поражении от «Сельты»

Большой скандал! Украинцам запретили форму с картой Украины
Олимпийские игры | 02.03.2026, 18:47
Большой скандал! Украинцам запретили форму с картой Украины
Большой скандал! Украинцам запретили форму с картой Украины
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Футбол | 02.03.2026, 00:02
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Динамо выступило с официальным заявлением о Йожефе Сабо
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
Сборная Ирана планирует сняться с чемпионата мира
28.02.2026, 22:00 43
Футбол
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
Турки Аль-Шейх выступил с заявлением о будущем Усика
28.02.2026, 19:28
Бокс
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
АЛЬ-ШЕЙХ: «С этим боксером не хочу иметь ничего общего – мы попрощаемся»
02.03.2026, 08:45 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило форварда-гиганта в другой клуб УПЛ
01.03.2026, 00:33 2
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
Цыганков получил предложение покинуть Жирону и принял решение
02.03.2026, 07:36 9
Футбол
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 20
Бокс
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 8
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем