Мать Руне критикует датские власти:«Им все равно на своих граждан»

Мать датского теннисиста Хольгера Руне (ATP 18) раскритиковала власти Дании и обвинила их в том, что гражданам не оказывается помощь в эвакуации с Катара.

«Мы хотим уехать, но мы ничего не слышали от Дании. Это разочаровывает. Либо мы абсолютно неспособны действовать в нашей стране, либо им просто безразличны свои граждане. Что же мы делаем?

Я считаю, что наше правительство заслуживает серьезной критики, потому что они могут уничтожить норок за 24 часа, ввести запреты и установить соответствующие налоги так же быстро, но не могут проявить свою креативность, когда речь идет о возвращении граждан Дании домой. Над чем они работают? Над военным самолетом, который прилетит и заберет нас, датчан? Или над чем они работают? Тогда они должны об этом сообщить, чтобы датчане не тратили часы на поиск альтернатив, возможностей и аренду автомобилей за границей, чтобы выбраться из Катара.» – заявила Анеке Руне датскому изданию BT.

Руне и вся его команда уже зарегистрировались в официальной базе данных датского министерства иностранных дел и находятся на этапе ожидания информации о возможном плане эвакуации от властей.

Хольгер находится в Дохе, где продолжает реабилитацию после серьезной травмы ахиллова сухожилия.