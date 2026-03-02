Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мать Руне критикует датские власти:«Им все равно на своих граждан»
Другие новости
02 марта 2026, 21:00 | Обновлено 02 марта 2026, 21:01
173
1

Мать Руне критикует датские власти:«Им все равно на своих граждан»

Анеке Руне раскритиковала власти Дании из-за отсутствия помощи в эвакуации с Ближнего Востока

02 марта 2026, 21:00 | Обновлено 02 марта 2026, 21:01
173
1 Comments
Мать Руне критикует датские власти:«Им все равно на своих граждан»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер и Анеке Руне

Мать датского теннисиста Хольгера Руне (ATP 18) раскритиковала власти Дании и обвинила их в том, что гражданам не оказывается помощь в эвакуации с Катара.

«Мы хотим уехать, но мы ничего не слышали от Дании. Это разочаровывает. Либо мы абсолютно неспособны действовать в нашей стране, либо им просто безразличны свои граждане. Что же мы делаем?

Я считаю, что наше правительство заслуживает серьезной критики, потому что они могут уничтожить норок за 24 часа, ввести запреты и установить соответствующие налоги так же быстро, но не могут проявить свою креативность, когда речь идет о возвращении граждан Дании домой. Над чем они работают? Над военным самолетом, который прилетит и заберет нас, датчан? Или над чем они работают? Тогда они должны об этом сообщить, чтобы датчане не тратили часы на поиск альтернатив, возможностей и аренду автомобилей за границей, чтобы выбраться из Катара.» – заявила Анеке Руне датскому изданию BT.

Руне и вся его команда уже зарегистрировались в официальной базе данных датского министерства иностранных дел и находятся на этапе ожидания информации о возможном плане эвакуации от властей.

Хольгер находится в Дохе, где продолжает реабилитацию после серьезной травмы ахиллова сухожилия.

По теме:
ВИДЕО. После начала конфликта. Руне поделился ситуацией в Дохе
Известно, когда Руне вернется в теннис после разрыва ахиллова сухожилия
ФОТО. Хольгер Руне перенес операцию на ахилловом сухожилии
Хольгер Руне
Алина Грушко Источник: B.T.
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Футбол | 02 марта 2026, 06:23 7
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине
Турнирная таблица УПЛ после 18-го тура. Сменился лидер: Шахтер на вершине

В центральном матче тура ЛНЗ уступил Полесью и потерял лидерство

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора
Футбол | 02 марта 2026, 20:05 9
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало Олега Федора

Полузащитник покинул Карпаты

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Футбол | 02.03.2026, 07:01
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его нужно лишить звания Героя Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Футбол | 02.03.2026, 08:10
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я принял приглашение возглавить легендарный клуб»
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02–08.03
Теннис | 02.03.2026, 20:33
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02–08.03
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 02–08.03
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhio Romano
Мате,все пізнається у порівнянні...Ось наша влада піклується 😀
Ответить
0
Популярные новости
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
ФИФА нашла сборную, которая заменит Иран на чемпионате мира 2026
02.03.2026, 08:42 5
Футбол
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
Гераскевич получил сообщение от предателя Украины после дисквалификации
02.03.2026, 06:22 8
Олимпийские игры
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
Гераскевич ответил Усику и Ломаченко, которые поддержали Бубку
01.03.2026, 06:43 19
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
Прыжки в высоту. Магучих выиграла чемпионат Украины 2026 в Киеве
28.02.2026, 21:39 5
Другие виды
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
Плохие новости для Реброва. Лидер сборной не может играть в футбол
01.03.2026, 16:31 23
Футбол
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
Звезда сборной Украины хочет вернуться в Донецк
01.03.2026, 08:23 4
Футбол
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
«Я надеюсь, что Ярмоленко это поймет». Игорь Суркис выступил с заявлением
01.03.2026, 00:16 2
Футбол
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
Жена вратаря сборной Украины публично унизила Владислава Гераскевича
01.03.2026, 10:21 109
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем