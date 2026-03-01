Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 марта 2026, 03:37 |
44
0

ВИДЕО. После начала конфликта. Руне поделился ситуацией в Дохе

Датчанин,который проходит реабилитацию в Дохе, поделился новостями о ситуации на Ближнем Востоке

ВИДЕО. После начала конфликта. Руне поделился ситуацией в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

Датский теннисист Хольгер Руне (ATP 17) поделился новостями о ситуации на Ближнем Востоке, где в настоящее время наблюдается напряженность в связи с событиями, связанными с США и Израилем, опубликовав видео в своих социальных сетях.

28 февраля, США и Израиль начали совместную военную операцию и нанесли удары по объектам на территории Ирана.

Хольгер в настоящее время проходит реабилитацию в больнице Aspetar в Катаре. Датский теннисист получил травму ахиллова сухожилия на турнире в Стокгольме в 2025 году.

22-летний Руне поделился видео в социальных сетях и написал:

«Доха сегодня. Мы все в безопасности»

Позже, публикация была удалена Руне.

ВИДЕО. После начала войны. Руне поделился ситуацией в Дохе

видео Хольгер Руне
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
