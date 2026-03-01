ВИДЕО. После начала конфликта. Руне поделился ситуацией в Дохе
Датчанин,который проходит реабилитацию в Дохе, поделился новостями о ситуации на Ближнем Востоке
Датский теннисист Хольгер Руне (ATP 17) поделился новостями о ситуации на Ближнем Востоке, где в настоящее время наблюдается напряженность в связи с событиями, связанными с США и Израилем, опубликовав видео в своих социальных сетях.
28 февраля, США и Израиль начали совместную военную операцию и нанесли удары по объектам на территории Ирана.
Хольгер в настоящее время проходит реабилитацию в больнице Aspetar в Катаре. Датский теннисист получил травму ахиллова сухожилия на турнире в Стокгольме в 2025 году.
22-летний Руне поделился видео в социальных сетях и написал:
«Доха сегодня. Мы все в безопасности»
Позже, публикация была удалена Руне.
