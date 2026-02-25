Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известно, когда Руне вернется в теннис после разрыва ахиллова сухожилия
ATP
25 февраля 2026, 02:41 |
40
0

Известно, когда Руне вернется в теннис после разрыва ахиллова сухожилия

Хольгер может сыграть на Ролан Гаррос и на двух турнирах перед мейджером

25 февраля 2026, 02:41 |
40
0
Известно, когда Руне вернется в теннис после разрыва ахиллова сухожилия
Instagram. Хольгер Руне

По словам бывшего датского теннисиста, эксперта Петера Бастиансена, 22-летний датчанин Хольгер Руне планирует вернуться на корт еще до начала Открытого чемпионата Франции этого года.

«Похоже, что реабилитация проходит так, как и должна. Его цель – сыграть не только на Открытом чемпионате Франции, а и принять участие в двух турнирах на грунте перед Ролан Гаррос. Я по-прежнему считаю это сумасшедшей идеей», – сказал Бастиансен изданию SpilXperten.

Руне также присутствовал на трибунах во время нескольких матчей турнира ATP 500 в Дохе, и эксперт рад, что датчанин снова прикоснулся к теннису, пусть даже в качестве зрителя.

SpilXperten связался с Анеке Руне и процитировал слова Бастиансена, но мать и менеджер датчанина пока не могут назвать официальную дату.

«Мы не можем назвать дату, как бы нам этого ни хотелось. Все зависит от его физического прогресса от недели к неделе. Нам осталось пройти еще один физический блок, а затем начнется переходный этап, но мы не можем сказать, когда именно он начнется и как долго продлится. Мы ближе, чем месяц назад, это единственное, что я могу сказать с уверенностью», – пишет Анеке Руне в письменном ответе SpilXperten.

Датский теннисист получил травму ахиллова сухожилия на турнире в Стокгольме в 2025 году. Хольгер в настоящее время проходит реабилитацию в больнице Aspetar.

По теме:
ВИДЕО. Нещерет рассказал о восстановлении после травмы плеча
ФОТО. Хольгер Руне перенес операцию на ахилловом сухожилии
Руне может провести длительный срок вне тенниса из-за травмы
Хольгер Руне травма ахилла травма
Алина Грушко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
Теннис | 24 февраля 2026, 22:02 6
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф
ФОТО. Касаткина опубликовала послание в четвертую годовщину вторжения рф

Бывшая российская теннисистка написала в Instagram «1461 день»

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
Футбол | 24 февраля 2026, 17:45 1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ признал, что не может проводить матчи дома

Кривбасс перенес игру с Зарей на арену Колоса

Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Футбол | 24.02.2026, 15:00
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Таблица коэффициентов. Шахтеру нужно обойти Олимпиакос в клубном рейтинге
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Футбол | 24.02.2026, 23:02
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Футбол | 24.02.2026, 07:01
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Источник: Динамо допустило роковую ошибку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
Источник: тренер Динамо Игорь Костюк попал в неприятную ситуацию
23.02.2026, 05:02 34
Футбол
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
Виктор ГРАЧЕВ: «Истинную силу Динамо увидим восьмого марта»
23.02.2026, 19:26 16
Футбол
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
Безумие от Хеллебайка и впечатляющая Эбба. Как прошел 16-й день ОИ
23.02.2026, 07:07 5
Олимпийские игры
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина приблизилась к Андреевой, Снигур мчится к топ-100
23.02.2026, 10:31 4
Теннис
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед ЛНЗ, Шахтера и Динамо
23.02.2026, 06:23 16
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Будет трансфер за 54 млн евро
24.02.2026, 07:57 7
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
Хоккей на Олимпиаде. Назван лучший игрок и сборная турнира
23.02.2026, 08:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем