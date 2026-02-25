Известно, когда Руне вернется в теннис после разрыва ахиллова сухожилия

По словам бывшего датского теннисиста, эксперта Петера Бастиансена, 22-летний датчанин Хольгер Руне планирует вернуться на корт еще до начала Открытого чемпионата Франции этого года.

«Похоже, что реабилитация проходит так, как и должна. Его цель – сыграть не только на Открытом чемпионате Франции, а и принять участие в двух турнирах на грунте перед Ролан Гаррос. Я по-прежнему считаю это сумасшедшей идеей», – сказал Бастиансен изданию SpilXperten.

Руне также присутствовал на трибунах во время нескольких матчей турнира ATP 500 в Дохе, и эксперт рад, что датчанин снова прикоснулся к теннису, пусть даже в качестве зрителя.

SpilXperten связался с Анеке Руне и процитировал слова Бастиансена, но мать и менеджер датчанина пока не могут назвать официальную дату.

«Мы не можем назвать дату, как бы нам этого ни хотелось. Все зависит от его физического прогресса от недели к неделе. Нам осталось пройти еще один физический блок, а затем начнется переходный этап, но мы не можем сказать, когда именно он начнется и как долго продлится. Мы ближе, чем месяц назад, это единственное, что я могу сказать с уверенностью», – пишет Анеке Руне в письменном ответе SpilXperten.

Датский теннисист получил травму ахиллова сухожилия на турнире в Стокгольме в 2025 году. Хольгер в настоящее время проходит реабилитацию в больнице Aspetar.