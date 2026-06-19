Возвращение в Тур снова откладывается: Руне пропустит Уимблдон-2026

Представитель Дании, бывший четвертый номер рейтинга ATP Хольгер Руне пропустит Уимблдонский турнир в 2026 году.

Руне откладывает возвращение в Тур после серьезной травмы, которую он получил на турнире в Стокгольме в октябре 2025 года. Хольгер перенес операцию на ахилловом сухожилии.

«Пропустить Уимблдон – непростое решение, но долгосрочная цель остается неизменной: вернуться сильнее и готовым соревноваться на самом высоком уровне. С каждым днем ​​я приближаюсь к цели, и очень приятно чувствовать прогресс», – сказал Руне.

Его мама, Анеке Руне также поделилась мыслями по этому поводу:

«После тщательного рассмотрения мы решили, что Хольгер не будет участвовать в Уимблдоне в этом году. Его реабилитация продолжает успешно продвигаться. Ахиллово сухожилие и колено реагируют положительно, и он неуклонно прогрессирует во всех областях. Все результаты обследований также выглядят очень хорошо. Его движения на корте постоянно улучшаются, и теперь он может тренироваться на высоком уровне в течение длительных периодов времени без каких-либо проблем».

Помимо Хольгера, с турнира также снялись такие игроки, как Карлос Алькарас (травма запястья), Лоренцо Музетти (травма бедра) и Валентен Вашеро (стрессовый перелом стопы).

Французский теннисист Титуан Дроге заменит Руне на Уимблдоне-2026. Для 25-летнего француза это будет дебют в основной сетке травяного мейджора.