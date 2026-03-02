Восьмая ракетка в парном разряде рассказал о текущей ситуации в Дубае

Финский теннист, восьмая ракетка мира в парном розряде Харри Хелиеваара поделился информацией о текущей ситуации в Дубае в своем блоге.

«Мы получили первый брифинг от организаторов турнира по поводу ситуации. Помимо супервайзера и менеджера тура, там также, как ни странно, есть менеджер по безопасности ATP. Со стороны организаторов, директор турнира, среди прочего, имеет тесные связи с местными властями. Значительная часть воздушного пространства в окружающих районах закрыта, поэтому со вчерашнего утра из аэропорта Дубая не вылетали рейсы, и поэтому все мы, игроки, финалисты и несколько других игроков парного разряда, застряли в Дубае. И, конечно же, весь персонал ATP, от судей до физиотерапевтов. Тренеры и другие члены команды и их семьи, всего около 30 человек.

Закрытие воздушного пространства здесь, в Объединенных Арабских Эмиратах, постепенно продолжалось, и в настоящее время ожидается, что аэропорт Дубая откроется не ранее 15:00 в понедельник. Рейсы в Абу-Даби отменены только до утра, и, по данным Flightradar, некоторые самолеты Etihad Airways уже приземлились как транзитные рейсы, но мы увидим, сможет ли движение действительно возобновиться завтра вечером. Ракеты и дроны, запущенные из Ирана, конечно, мешают гражданским рейсам, поэтому мы надеемся, что их количество скоро уменьшится. Однако расположение нашего отеля рядом с аэропортом Дубая позволяет быстро вылететь, если такая возможность возникнет в какой-то момент.

У нас уже было несколько разных бронирований на этот день, но их, конечно, отменили. Следующие билеты – на понедельник днем, а также есть билеты на вторник в резерве. Инструкции от ATP пока очень четкие: безопаснее всего – остаться в отеле и ждать.

Выехать из Объединенных Арабских Эмиратов можно наземным транспортом в Оман или Саудовскую Аравию, где воздушное пространство открыто, по крайней мере, пока, но поездка туда также будет не простой. До Маската около пяти часов, но, по имеющимся у нас данным, на границе большие пробки, да и организовать подходящий транспорт непросто: въехать в Оман на машине с номерами ОАЭ без специального разрешения нельзя, а пересечь границу пешком тоже не получится – в этом случае пришлось бы продолжать путь на другой машине. Путешествие в Эр-Рияд в Саудовской Аравии длится более десяти часов, а дорога после границы довольно плохая. Так что такой маршрут совсем не идеальный без надлежащей подготовки.

Однако, ситуация достаточно хорошо контролируема в Дубае, организаторы предлагают проживание в отеле и полный пансион, и в остальном все работает достаточно нормально. Конечно, мы хотим выбраться отсюда как можно скорее, но иногда лучше просто подождать. Ситуация точно улучшится. И тогда у нас будет время на турнир в Индиан-Уэллс, если мы успеем.

ATP опубликовала следующее заявление относительно безопасности игроков в Дубае

«ATP внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает регулярный контакт с нашими игроками, их командами поддержки и соответствующими местными властями.

Здоровье, безопасность и благополучие наших игроков, персонала и участников турнира являются нашим приоритетом. Мы подтверждаем, что небольшое количество игроков и членов команд остаются в Дубае после завершения недавнего турнира ATP 500. Они и их команды размещены в официальных отелях турнира, где их неотложные потребности полностью удовлетворяются.

Мы находимся в прямой связи с пострадавшими, а также с организаторами турнира и консультантами по безопасности. На данном этапе организация поездок остается предметом постоянной оценки в соответствии с правилами работы авиакомпаний и официальными рекомендациями. Мы продолжим оказывать соответствующую поддержку, чтобы игроки и их команды могли безопасно покинуть Дубай, когда позволят условия.

Мы будем продолжать оценивать развитие событий и предоставлять обновления по мере необходимости».