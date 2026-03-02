Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
МИЧЕЛ: «Надо понимать, он важнее любого игрока Жироны»

Тренер – о поражении от «Сельты»

МИЧЕЛ: «Надо понимать, он важнее любого игрока Жироны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение своей команды от «Сельты» в матче Ла Лиги со счетом 1:2.

«Мы были лучше во всех аспектах игры, имели много шансов, могли забить еще четыре гола, но сегодня упустили возможность.

Были ошибки во втором тайме, особенно при стандартных положениях. Не хочу искать виновных, это была неудача, на которую повлияли несколько факторов.

Аззедин Унаи? Он очень талантлив, но после длительного периода без игр ему нужно время, чтобы восстановить форму. Надо понять, что наш клуб важнее любого игрока.

Нам нужно набрать 42 очка, и путь сложный, но я верю в команду. Во всех аспектах мы играли хорошо и сможем восстановиться», – сказал Мичел.

Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
