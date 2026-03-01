Первый день весны подарит болельщикам Украинской Премьер-лиги поединок «Карпаты» – «Колос» в рамках 18-го тура.

Матч состоится на стадионе «Украина» во Львове, начало – в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Колос» занимает седьмое место (25 очков), «Карпаты» – 11-е (19 очков).

В последний раз команды встречались 16 августа 2025 года в Ковалёвке, тот матч завершился вничью (1:1).

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.28 для «Карпат» и 3.41 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.