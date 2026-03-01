Карпаты – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 18-го тура УПЛ состоится 1 марта в 18:00 по киевскому времени
Первый день весны подарит болельщикам Украинской Премьер-лиги поединок «Карпаты» – «Колос» в рамках 18-го тура.
Матч состоится на стадионе «Украина» во Львове, начало – в 18:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Колос» занимает седьмое место (25 очков), «Карпаты» – 11-е (19 очков).
В последний раз команды встречались 16 августа 2025 года в Ковалёвке, тот матч завершился вничью (1:1).
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
