Карпаты Львов

В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовские «Карпаты» и ковалевский «Колос». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

«Львы» начали цикл работы во главе с Франсиско Фернандесом с поражения от «Шахтера» (0:3), которое особо никого не удивило. А вот в матче против одного из прямых конкурентов «зелено-белые» уже обязаны брать максимум очков, если во второй части сезона хотят на что-то претендовать. А не то путь даже во верхнюю половину турнирной таблицы для «Карпат» закроется, тогда как команде Руслана Костышина на фоне поражения от «Полесья» (0:2) также важно не отставать от вышестоящих команд.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.85 для «Карпат» и 2.7 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.